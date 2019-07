Simona Ventura REGINA DELLA GIOSTRA DI SULMONA : Edizione 2019 dalla parte degli animali per La GIOSTRA Cavalleresca di SULMONA Al bando sbarra alla partenza, speroni, frustino e

La Casa di Carta - speciale di Rai 2 con Simona Ventura : «Ma tornatevene in Spagna» – Video : Simona Ventura - La Casa di Carta Netflix continua a strizzare l’occhio alla tv generalista per promuovere le proprie serie tv. Dopo aver ‘intasato’ Italia 1 per lanciare Stranger Things, tocca ora a Rai 2, con protagonista Simona Ventura in uno speciale dedicato alla terza stagione de La Casa di Carta, da oggi disponibile sulla piattaforma di streaming. La conduttrice incontra i protagonisti de La Casa de Papel 3 (questo il ...

Simona Ventura ne La casa di carta : l’appuntamento in tv : Simona Ventura e la collaborazione con Netflix, la sua nuova avVentura che ha fatto impazzire i fan É da ieri sera che Simona Ventura ha iniziato a fare la misteriosa con i suoi fan. L’amata conduttrice sui suoi social ha postato una bellissima fotografia accompagnata, però, da una didascalia molto pesante. Tramite il suo post, […] L'articolo Simona Ventura ne La casa di carta: l’appuntamento in tv proviene da Gossip e Tv.

Simona Ventura - panico in diretta : "No - no aiuto!" - e interrompe la registrazione nei camerini : Con il fiato sospeso per Simona Ventura. L'esuberante presentatrice qualche ora fa, dopo aver raggiunto gli studi Rai di via Mecenate a Milano, ha deciso di condividere con i suoi fan il momento tramite una diretta Instagram. Ma, mentre mostrava gli abiti per il suo nuovo programma, all'improvviso u

Speciale di Rai2 con Simona Ventura su La Casa di Carta - il 19 luglio anche la Rai si piega a Netflix : Nel giorno dell'uscita della terza stagione, arriva uno Speciale di Rai2 con Simona Ventura su La Casa di Carta, in onda il 19 luglio in seconda serata a partire dalle 23.00. In mezz'ora la conduttrice farà un'incursione nel mondo de La Casa de Papel, il successo di Alex Pina che ha appena debuttato su Netflix coi nuovi episodi della terza stagione, probabilmente con interviste al cast approdato a Milano il 17 luglio. Dopo il promo ...

La Casa di Carta 3 - su Raidue arriva lo speciale con Simona (Fuerte) Ventura - Video : Prosegue l'interazione tra tv generalista e Netflix, che ha davvero rotto gli indugi in questo mese per riuscire a farsi conoscere anche a quel pubblico (ormai veramente ridotto, però) estraneo alle nuove modalità di fruizione dei nuovi media. Ad inizio luglio era toccato ad Italia 1 ed a Stranger Things, oggi tocca a Raidue. Al centro, un'altra serie che fa da pezzo forte del catalogo della piattaforma, ovvero La Casa di Carta.Per quei pochi ...

Simona Ventura pubblica su Instagram 9 foto nere e urla "Al fuoco" : Mistero intorno a Simona Ventura, per alcuni contenuti pubblicati in queste ore su Instagram. La conduttrice ha postato nove foto totalmente nere, senza fornire nessuna spiegazione né offrire qualche dettaglio. Poco dopo, inoltre, ha messo online una storia (un video su Instagram) che si interrompe con le sue urla "Al fuoco". Immagini che hanno comprensibilmente allarmato i suoi seguaci social.La sensazione, a dirla tutta, è che si tratti di ...

Ho imparato a fare mio il dolore! Lo sfogo su Instagram di Simona Ventura : Simona Ventura si racconta senza filtri su Instagram e ancora una volta sorprende i fan con la sua forza. In pochi mesi l’esistenza di Super Simo è stata stravolta, anche a causa di un fatto molto grave: l’aggressione del primogenito Niccolò Bettarini, accoltellato fuori da una nota discoteca a Milano. Quell’episodio ha spinto la Ventura a riavvicinarsi all’ex marito Stefano e le ha dato il coraggio di fare scelte importanti per la sua carriera ...

Simona Ventura pubblica una sua foto invecchiata con FaceApp e avvisa : “Se mi vestirò ancora così sputatemi addosso” : “Io a 90 anni sarò ancora una bella guagliona!”. Anche Simona Ventura non ha resistito e ha ceduto alla moda del momento, quella di pubblicare sui social una sua foto in versione invecchiata, ritoccata con FaceApp (sl’app gratuita sia per smartphone Ios che Android), che consente di modificare le foto in modo drastico grazie all’intelligenza artificiale. Nella foto la si vede in spiaggia al tramonto, con giubbetto di jeans, ...

Il Collegio 4 - Simona Ventura sostituisce Giancarlo Magalli : La prossima edizione de Il Collegio vedrà la partecipazione di Simona Ventura, che prende il posto di Giancarlo Magalli nella trasmissione

Giusy Ferreri e Simona Ventura : in che rapporti sono dopo X Factor : Giusy Ferreri “creatura” di Simona Ventura, ecco come è cambiato il loro rapporto dopo il talent sono ormai passati più di 11 anni da quando Giusy Ferreri, la cantante siciliana, mise piede sul palco di X Factor e conquistò il pubblico italiano con la sua voce, diventata poi, inconfondibile. Da lì in poi, la carriera […] L'articolo Giusy Ferreri e Simona Ventura: in che rapporti sono dopo X Factor proviene da Gossip e Tv.