SIMONA QUADARELLA | ORO AI MONDIALI NUOTO 2019 NEI 1500 Video | anche record italiano

Nuoto - Mondiali 2019 : SIMONA QUADARELLA si consacra fuoriclasse. Campionessa d’Europa e del mondo - ora obiettivo Tokyo 2020 : Le lacrime, la voce rotta dall’emozione, le mani al volto, l’incapacità di esprimere la tonnellata di gioia che la avvolge e quasi la schiaccia. E’ un film già visto, due anni fa alla Duna Arena di Budapest. Stavolta però il cerchio che luccica al collo di Simona Quadarella ha il colore dell’oro e le sembianze di un sogno che si avvera, forse molto prima del previsto. Campionessa del mondo suona bene vicino al nome Simona ...

Chi è SIMONA QUADARELLA : età - carriera e biografia della nuotatrice romana : Chi è Simona Quadarella: età, carriera e biografia della nuotatrice romana Strepitoso successo ai mondiali di nuoto, il primo per l’Italia, dell’azzurra Simona Quadarella nei 1.500 metri stile libero, suo anche il nuovo record italiano. Simona Quadarella: medaglia d’oro e nuovo record mondiale Arriva la prima medaglia d’oro per l’Italia ai mondiali di nuoto che si stanno svolgendo in Corea del Sud: a conquistarla nei 1.500 metri stile ...

SIMONA QUADARELLA d'oro nei 1500 stile libero : Simona Quadarella ha conquistato la medaglia d'oro ai Mondiali di nuoto di Gwangju, in Corea del Sud. L'azzurra ha vinto i 1500 stile libero 10 anni dopo Alessia Filippi, ottenendo anche il record italiano. La ventenne romana, che aveva conquistato il bronzo due anni fa ai mondiali di Budapest, ha

SIMONA QUADARELLA - oro ai Mondiali di Nuoto nei 1500/ Video - lacrime : 'Non ci credo' : Video, Simona Quadarella, finale 1500 stile libero: è medaglia d'oro per l'azzurra ai Mondiali di Nuoto a Gwangju e nuovo record italiano!.

Nuoto - SIMONA QUADARELLA Campionessa del Mondo. Il palmares dell’azzurra - tra ori iridati e titoli europei : Simona Quadarella ricorderà per sempre questo giorno, l’azzurra si è laureata Campionessa del Mondo dei 1500 stile libero grazie a una prestazione stellare offerta a Gwangju (Corea del Sud): la romana ha demolito tutte le avversarie approfittando anche dell’assenza della favorita Katie Ledecky. La 20enne ha conquistato il suo primo titolo iridato dopo il bronzo di due anni fa sulla stessa distanza, il trionfo odierno arriva a un anno ...

SIMONA QUADARELLA da favola : la nuotatrice romana è campionessa del mondo nei 1500 sl : Scoppia in lacrime Simona Quadarella. Lacrime di gioia per l'impresa che ha appena realizzato: la romana si mette al collo uno splendido oro nei 1500, dominando la finale dei mondiali di nuoto di...

SIMONA QUADARELLA - la nuova regina del nuoto italiano : Ai mondiali di nuoto in corso in Corea del Sud arriva la prima medaglia d'oro per l'Italia. La conquista Simona Quadarella nei 1500 stile libero in 15'40"89. La ventenne romana stabilisce anche il nuovo record italiano che dopo 10 anni migliora quello fatto segnare da Alessia Filippi ai Mondiali di Roma 2009 (15'44"93). L'azzurra ha preceduto la tedesca Sarah Kohler e la cinese Jianjiahe Wang, che non hanno mai realmente impensierito la ...

Mondiali di nuoto : SIMONA QUADARELLA - oro storico nei 1500 stile libero : Simona Quadarella, oro mondialeSimona Quadarella, oro mondialeSimona Quadarella, oro mondialeSimona Quadarella, oro mondialeSimona Quadarella, oro mondialeSimona Quadarella, oro mondialeSimona Quadarella, oro mondialeSimona Quadarella, oro mondialeSimona Quadarella, oro mondialeSimona Quadarella, oro mondialeSapeva di vincere dal momento in cui è entrata in acqua. Sono quelle sensazioni che hanno i grandi campioni come è Simona Quadarella oro ...

SIMONA QUADARELLA - FINALE 1500/ Video - è medaglia d'oro ai Mondiali! Record italiano : Video, SIMONA QUADARELLA, FINALE 1500 stile libero: è medaglia d'oro per l'azzurra ai Mondiali di nuoto a Gwangju e nuovo Record italiano!.

Mondiali Nuoto 2019 – Lacrime di gioca per SIMONA QUADARELLA : “oro assurdo. Ledecky? Se ti ritiri…” : La nuotatrice italiana scoppia in Lacrime nel post gara, lanciando anche una frecciatina a Katie Ledecky Simona Quadarella è la nuova campionessa del mondo dei 1500 stile libero, un trionfo meritato quello dell’azzurra, abile a non lasciare scampo alle sue avversarie. Gian Mattia D’Alberto – LaPresse Un dominio facilitato anche dall’assenza di Katie Ledecky, a cui la nuova regina iridata ha rifilato una stoccata ai ...

SIMONA QUADARELLA ha vinto la medaglia d’oro nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto : La nuotatrice italiana Simona Quadarella ha vinto la medaglia d’oro nei 1500 metri stile libero ai Mondiali di nuoto di Gwangju in Corea del Sud. In una finale disputata senza la grande favorita, la statunitense Katie Ledecky, assente per indisposizione, Quadarella ha vinto

SIMONA QUADARELLA oro ai Mondiali di nuoto nei 1.500 sl : L’azzurra Simona Quadarella ha vinto l’oro nella finale dei 1.500 sl, ai Mondiali di nuoto di Gwangju, con il tempo di 15′40″89, nuovo record nazionale.La ventenne romana migliora il tempo fatto segnare da Alessia Filippi ai Mondiali di Roma 2009. Alle sue spalle la tedesca Sarah Kohler e la cinese Jianjiahe Wang. Assente la campionessa in carica e primatista mondiale, la statunitense Katie Ledecky, miglior tempo in ...

Nuoto - Mondiali 2019. SIMONA QUADARELLA : “Oro assurdo - sapevo di poter vincere. Voglio continuare a trionfare” : Simona Quadarella si è laureata Campionessa del Mondo dei 1500 metri stile libero, l’azzurra si è resa protagonista di una gara semplicemente sbalorditiva dominata in lungo e in largo, surclassando tutte le avversarie con una classe fuori dal comune. Uno show spettacolare della nostra portacolori che ha demolito la concorrenza approfittando anche dell’assenza della favorita Katie Ledecky. La 20enne si è presentata in lacrime ai ...

Nuoto - Mondiali 2019 : SIMONA QUADARELLA CAMPIONESSA DEL MONDO! 1500 metri di gloria - fuga per la vittoria! : Simona Quadarella è la nuova CAMPIONESSA del mondo di Nuoto nei 1500 sl. La 20enne romana entra nella leggenda di questo sport con una gara in solitaria, da padrona assoluta che non ha lasciato la minima speranza alle avversarie. Dopo i tre ori Europei di Glasgow 2018, a Gwangju la portacolori del Bel Paese ha disputato la gara della vita che la consacra definitivamente tra i mostri sacri del Nuoto italiano contemporaneo. E poco importa che ...