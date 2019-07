Fonte : agi

(Di martedì 23 luglio 2019) Funny. "Mi raccomando:". Se dovessimo riassumere in una frase la strategia social delladi New York (NYPD), uno dei più grandi dipartimenti degli Usa con oltre 100 account Twitter attivi, questa potrebbe essere la linea guida principale che tutti gli agenti e gli addetti devono seguire. Il documento, rigorosamente interno, è stato pubblicato da Motherboard e reso pubblico online. Fatto in forma di presentazione, diverso per capitoletti e argomenti, tra consigli e divieti, mostra in che modo un ente ufficiale e rispettato, così importante agli occhi della società, prova a rapportarsi con una comunità vastissima ed esigente. E dà molti spunti su chi riflettere. Non dimenticate gli emoji! Quello delle icone è considerato il linguaggio da usare per abbellire i messaggi proposti su tutte le sue piattaforme. Inserirli significa elidere la ...

85AleFrau : 'Siate divertenti e usate gli emoji'. La strategia social della polizia di New York - SilviaCantoia : RT @Agenzia_Italia: 'Siate divertenti e usate le emoji'. La strategia #social della polizia di New York - Agenzia_Italia : 'Siate divertenti e usate le emoji'. La strategia #social della polizia di New York -