Sgominata baby gang in Brianza | 4 arresti

Carpi - Sgominata organizzazione di baby pusher : Valentina Dardari Trentacinque i minorenni fermati a seguito delle indagini dei Carabinieri di Carpi Alle prime ore dell’alba di questa mattina, mercoledì 17 luglio, i carabinieri della Compagnia di Carpi hanno eseguito una ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Bologna nei confronti di due ragazzi, entrambi residenti in provincia di Ferrara. Per i due giovani è stato disposto il ...