Semina il panico in superstrada | arrestato marocchino senza patente

Pescara - cagnolini abbandonati in superstrada Seminano il panico : salvati dopo un’ora : Il ritrovamento sulla superstrada Ascoli-Mare. I tre cuccioli, tre meticci, probabilmente sono stati abbandonati da qualcuno. Secondo la polizia infatti è difficile che possano essersi introdotti in superstrada da soli, poiché l’arteria è recintata e inoltre erano a chilometri di distanza l’uno dall’altro.Continua a leggere

Salvini Semina il panico da crisi : A tarda sera quando orma la crisi di governo sembrava dietro l’angolo, si presenta a Barzago, alla festa della Lega Lumbard, e spegne il fuoco. Primo: «Smentisco che domani vado da Mattarella». Secondo: «Domani non cade nessun governo». Terzo: «Conosco e stimo Savoini, mi fido. In questi giorni gli ho mandato un messaggio di vicinanza, settimana prossima vado in parlamento». Quarto: “Ho fiducia in ...

Paura a Varcaturo : tromba d'aria Semina il panico tra i bagnanti - alcuni feriti : Mezzogiorno di Paura a Varcaturo dove una tromba d?aria ha seminato il panico tra i bagnanti, alcuni dei quali sono stati stati costretti a ricorrere alla cure dei sanitari. Il vortice, di una...

Campania : tromba marina Semina il panico a Castel Volturno - ci sono feriti : Momenti di paura sul litorale casertano, precisamente a Castel Volturno, nel pomeriggio di oggi attorno alle 15.00. In una giornata nel complesso serena si è manifestano un fenomeno meteorologico...

Gruppo di adolescenti distrugge una farmacia - la deruba e Semina il panico : Pina Francone Il fatto a Philadelphia, dove una sessantina di ragazzi hanno ribaltato gli scaffali del negozio, ferendo un uomo Sono entrati in massa in farmacia e l'hanno rasa al suolo. panico a Philadelphia, dove un nutritissimo Gruppo di adolescenti, circa una sessantina, sono entrati in massa nel negozio, ribaltando gli scaffali, rubando i prodotti e ferendo anche un uomo, colpendolo con una bottiglia in testa. Una scena da film, ...

Rom fuori controllo - col camper travolge auto e Semina il panico : Costanza Tosi I rom fanno da padron nei parcheggi e qui ci vivono abusivamente. Un nomade ha perso il controllo del suo camper e per poco non finiva in tragedia Rom violenti e fuori controllo. A Firenze come nel resto d’Italia, dove non mancano baraccopoli abusive e parcheggi comunali trasformati in veri e propri campi rom. Parcheggi inviolabili, come quello dell’Isolotto di Firenze dove vivono a bordo di roulotte e camper decine di ...