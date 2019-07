Se Skam Italia 4 è a rischio | la ‘colpa’ è ancora di TIMVision | l’assurdo motivo che fa

« Skam Italia» : a rischio la quarta stagione? : Skam Italia: la terza stagioneSkam Italia: la terza stagioneSkam Italia: la terza stagioneSkam Italia: la terza stagioneSkam Italia: la terza stagioneSkam Italia: la terza stagione«Al momento non c’è ancora la conferma di una quarta stagione». A rivelarlo è Ludovico Bessegato che, ospite del Giffoni Film Festival, rompe il silenzio e annuncia che un rinnovo di SKAM Italia, il popolare teen-drama distribuito su Tim Vision, non è ancora del ...

È bastata una voce per far sì che l'hashtag comparisse in cima ai Trending Topic di Twitter: secondo quanto anticipa TvBlog, SKAM Italia, una delle serie teen più apprezzate degli ultimi anni, potrebbe sbarcare su Raidue a partire dal prossimo autunno. Il debutto ...

Da TIMVision arriva Skam Italia su Rai2 - Carlo Freccero punta sui giovani : dettagli sulla programmazione : Come convincere il pubblico giovanile a sintonizzarsi sulla propria rete? La risposta è semplice: proporre la messa in onda di Skam Italia su Rai2. È Blogo a lanciare in anteprima l'ultima indiscrezione sul palinsesto della prossima stagione televisiva secondo cui il direttore Carlo Freccero punta a portare la serie teen prodotta da TIMVision Production con Cross Productions in chiaro. Sempre secondo il sito web, la messa in onda di Skam ...