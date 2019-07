Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 23 luglio 2019) Ildicontinua a far discutere sui social. Questa volta, protagonisti di un botta e risposta sul tema sono stati Carloe Fiorella. Tutto è nato da un tweet del sottosegretario M5s, che ha postato una foto di Laura Pausini, accompagnato dalle sue parole di sgomento e rabbia sui presunti abusi di Reggio Emilia. “La stampa italiana fa proprio fatica a parlare della tristissima storia di. Per fortuna c’è chi ci aiuta a tenere alta l’attenzione. Dateci una mano anche voi”, scrive il pentastellato.Tra i commenti al suo post è comparso anche quello di Fiorella. “Lo vedete come fate? State strumentalizzando qualsiasi cosa per motivi politici”, attacca la cantante, “Cantanti, bambini... Ma non vi vergognate? La faccenda diè grave e seria. Smettetela di ...

HuffPostItalia : Scontro Mannoia-Sibilia sul caso Bibbiano. 'Non strumentalizzate i bimbi per fini politici' - RoccaRemo : RT @HuffPostItalia: Scontro Mannoia-Sibilia sul caso Bibbiano. 'Non strumentalizzate i bimbi per fini politici' - JTurandot : RT @HuffPostItalia: Scontro Mannoia-Sibilia sul caso Bibbiano. 'Non strumentalizzate i bimbi per fini politici' -