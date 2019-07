Scomparso da 10 anni | il suo corpo viene trovato dietro al frigorifero di un supermarket

Bimbo Scomparso ritrovato dopo 18 anni grazie a una app per l'invecchiamento come Faceapp : Un bambino rapito 18 anni fa è stato ritrovato grazie ad una applicazione per l’invecchiamento come il popolare Faceapp, ma molto più sofisticato e potente. È successo in Cina, dove una coppia di Shenzhen ha potuto riabbracciare il figlio Yu Weifeng, ora 21enne e scomparso quando aveva solo tre anni mentre giocava vicino al cantiere in cui lavorava il padre. La polizia locale ha spiegato che il giovane è stato rintracciato grazie ad un ...