Scioperi dei trasporti del 24 e del 26 luglio | Toninelli chiede la revoca Sindacati

Fine giugno nero per chi viaggia : Scioperi dei mezzi pubblici dal 24 al 28 : Si prospetta un Fine mese complicato per chi si deve spostare per lavoro o per divertimento, in quanto le proteste dei lavoratori del comparto dei trasporti pubblici saranno parecchi. Il 24 giugno sciopero di 24 ore degli aerei e di 8 ore dei treni, il 25 giugno altre 24 ore di sciopero del trasporto pubblico locale in diverse città, il 26 giugno altro stop dei mezzi pubblici in due regioni. Dopo una tregua di un giorno, gli scioperi ...