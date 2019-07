Sanità | a Palermo il primo elenco di medici esperti in flebologia 2

Sicilia : Regione investe in Sanità - nuovo ospedale a Siracusa e a Palermo nasce il Policivico (3) : (AdnKronos) - Durante la conferenza Stato-Regioni del 9 maggio sono state inoltre ripartite ulteriori risorse statali in favore della Sicilia destinate all’infrastrutturazione sanitaria. Si tratta complessivamente di circa 352 milioni di euro (compresi i fondi di carattere regionale) per i quali si

Sicilia : Regione investe in Sanità - nuovo ospedale a Siracusa e a Palermo nasce il Policivico (2) : (AdnKronos) - Tre invece i maxi interventi previsti sull’area di Palermo. Si tratta del nuovo ospedale Ismett II di Carini, su un sito di proprietà della Fondazione Rimed, la cui gestione è intestata alla partnership pubblico-privata. L’opera andrà a integrarsi con la nuova sede Rimed in fase di rea

Sanità : precari Asp Palermo in piazza per stabilizzazione : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - precari Asp in piazza domani, mercoledì 26 giugno, a Palermo. Il personale contrattista dell'Azienda del capoluogo siciliano manifesterà, dalle 12 alle 18, dinanzi la sede dell'assessorato regionale alla Salute in piazza Ottavio Zino "per sollecitare l’emanazione di un

Sanità : nominati nuovi direttori dell'ospedale Villa Sofia Cervello di Palermo (2) : (AdnKronos) - Aroldo Rizzo, 61 anni, laureato in medicina e specializzato in Anatomia patologica, è l’attuale direttore dell’Unità operativa complessa di Anatomia patologica dell’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, incarico che ricopre dal 2001. Rosanna Oliva, 59 anni, laureata in giurisp

Sanità : nominati nuovi direttori dell'ospedale Villa Sofia Cervello di Palermo : Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - Si completa la squadra della direzione strategica dell’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo. Il direttore generale Walter Messina ha nominato oggi il nuovo direttore sanitario, Aroldo Gabriele Rizzo, e il nuovo direttore amministrativo, Rosanna Oliv

Sanità : precari Asp Palermo - 'incontro in assessorato o sarà sciopero' (2) : (AdnKronos) - "Anche la manager dell’Asp Daniela Faraoni - aggiunge - si era impegnata, ai fini dell’applicazione della legge di stabilità nazionale, ad inviare apposita nota all’assessorato regionale alla Salute per valutare l’opportunità di sospendere eventuali procedure concorsuali indette da alt

Sanità : mancato rinnovo contratto privati - domani sit in a Palermo : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - La Sanità privata scende in piazza domani, mercoledì 12 giugno, per protestare contro il mancato rinnovo del contratto scaduto da 12 anni. Il sit in di protesta, organizzato da Fp Cgil e Uil Fpl, si terrà alle 10 dinanzi la Casa di cura Candela di Palermo di proprietà

Sanità : sindacati - 'con blocco assunzioni Asp Palermo al collasso' : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "Il blocco delle assunzioni rischia di portare al collasso i servizi dell’Asp di Palermo". A lanciare l’allarme sono Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl che hanno scritto al manager dell’azienda Daniela Faraoni paventando il pericolo di un crollo dei servizi qualora si fermasser