Salvini attacca Toninelli blocca infrastrutture e licenzia pro-Tav

Conte verso il sì alla Tav. Rischio caos nei 5 Stelle E Salvini attacca ToninelliConte verso il via libera alla TavConte verso il via libera alla TavConte verso il via libera alla TavConte verso il via libera alla TavConte verso il via libera alla TavConte verso il via libera alla TavConte verso il via libera alla TavConte verso il via libera alla TavConte verso il via libera alla TavConte verso il via libera alla TavConte verso il via libera alla TavConte verso il via libera alla TavConte verso il via libera alla TavConte verso il via libera alla TavConte verso il via libera alla TavConte verso il via libera alla TavConte verso il via libera alla TavConte verso il via libera alla TavConte verso il via libera alla TavConte verso il via libera alla TavConte verso il via libera alla TavConte verso il via libera alla TavConte verso il via libera alla TavConte verso il via libera alla TavConte verso il via libera alla TavConte verso il via libera alla TavConte verso il via libera alla TavConte verso il via libera alla TavConte verso il via libera alla TavConte verso il via libera alla TavConte verso il via libera alla TavConte verso il via libera alla TavConte verso il via libera alla TavConte verso il via libera alla Tav : Venerdì la decisione, il premier si sarebbe convinto. Di Maio abbozzerà: in cambio proverà a difendere il ministro Toninelli dagli attacchi della Lega