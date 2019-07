Salerno | abusa sessualmente della figlia di 10 anni | indagato 46enne

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 23 luglio 2019) Ignazio Riccio A incastrare l’uomo è stata la stessa, che ha raccontato ai carabinieri e in tribunale gli episodi di violenza sessuale subita Èper avertodi 10. Undi Sarno, nel Salernitano, avrebbe approfittatobambina palpeggiandola nelle parti intime in più occasioni, tra l’estate del 2018 e l’inizio del 2019. Per questo motivo il Tribunale dei minori gli ha sospeso la potestà genitoriale. A incastrare l’uomo è stata la stessa, che per due volte ha raccontato gli episodi di violenza sessuale subita. In un primo momento la piccola ha detto tutto ai carabinieri e, poi, ha confermato la sua versione dei fatti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore. L’inchiesta delle forze dell’ordine è scattata dopo la segnalazionemadre di un’amichettabambina, che si era ...