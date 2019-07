Russiagate Lega | si ipotizza il coinvolgimento di Konstantin Malofeev e Aleksandr Dugin

Russiagate Lega : pubblicata foto di Dugin con Savoini a Mosca : Da diversi giorni si parla dei presunti fondi russi destinati alla Lega Nord. Tale 'Russiagate tricolore' è nato a seguito della pubblicazione di un articolo della testata statunitense 'Buzzfeed News', che descriveva un incontro tra personalità italiane e russe avvenuto nel prestigioso hotel di Mosca 'Metropol'. Tra i partecipanti dell'incontro, come rivelato dallo stesso Buzzfeed, figurava anche l'ex portavoce di Salvini e fondatore ...

Sondaggi politici elettorali : Lega non risente del Russiagate e cresce - Pd sopra al M5S : Sono ore in cui si cerca di capire quale potrebbe essere il destino dell'attuale governo. I dissidi tra Lega e Movimento Cinque Stelle potrebbero aprire scenari di crisi che, a quel punto, porterebbero l'Italia di fronte ad un bivio. Quello che, in realtà, chiamerebbe ad una scelta il Presidente Mattarella. Da una parte ci sarebbe la possibilità di provare a mettere in piedi una nuova maggioranza ed un nuovo governo, dall'altra quella di andare ...

Altro che Russiagate : negli ultimi sondaggi la Lega cresce ancora : Pina Francone Secondo l'ultima rilevazione di YouTrend, il partito di Matteo Salvini sale fin al 36,9% delle intenzioni di voto Non c'è alcun negativo effetto Russiagate sul consenso elettorale alla Lega. Secondo l'ultimo sondaggio di YouTrend, infatti, il partito di Matteo Salvini mantiene saldamente il pacchetto di voti già incassato alle elezioni europee del 26 maggio e, per di più, lo incrementa pure. La rilevazione realizzata ...

**Lega : Russiagate al Copasir - opposizioni pronte a interpellare direttore Aise** : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – “E’ evidente che ci saranno domande sul caso Russia. L’audizione è ad ampio spettro”. Un autorevole componente del Copasir (di opposizione), che preferisce restare sotto anonimato, spiega che domani l’audizione del direttore Aise, generale Luciano Carta, fissata alle 10 e 30 a San Macuto “sicuramente” andrà a toccare anche la vicenda. “Avremo lì il ...

Russiagate - il Giornale ipotizza una regia occulta per colpire Salvini e la Lega : La vicenda della presunta trattativa tra Gianluca Savoini, dirigente dell'associazione Lombardia-Russia, e fantomatici emissari russi è stata analizzata con cura da Gian Micalessin, storico inviato di guerra e firma di punta de Il Giornale, il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. Secondo la penna di Via Negri, troppe sarebbero le stranezze su come sia venuta alla ribalta la oramai nota intercettazione audio di una trattativa volta, in ...

Russiagate - M5s prepara la Commissione d'inchiesta. La Lega valuta se firmare : Il Movimento 5 stelle ha preparato la proposta di legge per istituire la Commissione di inchiesta sui finanziamenti a tutti i partiti. E, secondo quanto previsto dal contratto, il testo sarà sottoposto dal capogruppo M5s alla Camera alla firma del capogruppo della Lega. Un gesto che arriva nel bel mezzo delle tensioni per il caso dei presunti finanziamenti di Mosca ai leghisti e dopo che il Pd aveva provocato proprio i grillini su questo ...

Russiagate Lega - parla Limonov : 'Fake news - Buzzfeed non è credibile' : Negli ultimi giorni si sta parlando molto dello scandalo dei presunti fondi russi destinati alla Lega Nord. Tale presunto scandalo è nato a seguito di un articolo della testata statunitense Buzzfeed news, che ha reso noto l'audio segreto di una discussione tenutasi presso l'Hotel Metropol di Mosca. Il protagonista della vicenda è l'ex portavoce di Salvini e presidente dell'associazione Lombardia-Russia Gianluca Savoini, da sempre vicino alle ...