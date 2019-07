Rosy Abate | ultima puntata In autunno la 2a stagione | sei anni dopo | Replica

Rosy Abate - ULTIMA PUNTATA/ Ritorno al passato per la Regina di Palermo - Replica - : ROSY ABATE torna in onda oggi, martedì 23 luglio, con la Replica dell'ULTIMA PUNTATA: la mafiosa si riunisce finalmente con il figlio Leonardo?

Rosy Abate - ultima puntata/ Rivelazioni su padre e figli nel gran finale! - Replica - : Rosy Abate torna in onda oggi, martedì 23 luglio, con la Replica dell'ultima puntata: la mafiosa si riunisce finalmente con il figlio Leonardo?

Rosy Abate quinta puntata : trama e anticipazioni 23 luglio 2019 : Rosy Abate quinta puntata. Rosy Abate la serie torna su Canale 5 in replica martedì 23 luglio 2019 con Giulia Michelini per la regia di Beniamino Catena. Ecco di seguito trama e anticipazioni sull’ultima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Rosy Abate la serie: riassunto quarta puntata Rosy Abate ha dovuto prendere una decisione molto difficile: ha infatti lasciato suo figlio Leonardo alla famiglia dei Mainetti ...

Rosy Abate dove vedere le puntate in tv - streaming e replica : Rosy Abate La Serie con protagonista Giulia Michelini, che torna nei panni del personaggio tra i più amati della tv italiana, va andata in onda su Canale 5 in replica dal 25 giugno 2019. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. TUTTO SU #Rosy Abate Rosy Abate dove vedere le puntate in tv e replica La fiction Rosy Abate La Serie va in onda in replica da martedì 25 giugno 2019 in prima serata su Canale 5 alle ore ...

Ascolti TV | Martedì 16 luglio 2019. The Resident vince con il 13.4% - Rosy Abate 9.6%. Solo il 2.8% per Quelli della Luna. Johnny Stecchino su Tv8 al 4.1% : The Resident Su Rai1 The Resident ha conquistato 2.283.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale 5 Rosy Abate – La Serie ha raccolto davanti al video 1.731.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 774.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.122.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Un tirchio quasi perfetto ha raccolto davanti al video ...

Rosy Abate 2 : data d’inizio e anticipazioni su Giulia Michelini : anticipazioni Rosy Abate 2 – La serie: quando andrà in onda la fiction La replica dell’ultima puntata di Rosy Abate – La serie andrà in onda martedì 23 luglio su Canale5. La fine della messa in onda della prima stagione della fiction spin off di Squadra Antimafia sarà seguita in autunno da Rosy Abate 2. Giulia Michelini tornerà a vestire i panni della mafiosa siciliana pronta a tutto per ritrovare il figlio e sfuggire al ...

Rosy Abate 2 La Serie - data prima puntata : ogni venerdì su Canale 5 : Quando inizia Rosy Abate 2 – La Serie? Il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni aggiunge qualche altra informazione Il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ci ha dato qualche informazione in più su quando inizierà Rosy Abate 2 – La Serie. I fan della Regina di Palermo sono in trepidante attesa: vogliono sapere come evolverà il […] L'articolo Rosy Abate 2 La Serie, data prima puntata: ogni venerdì su Canale 5 proviene da Gossip e Tv.

Rosy Abate – La serie - quarta puntata con Giulia Michelini anticipazioni : La vecchia vita ha reclamato il suo conto e Rosy Abate è di nuovo dovuta entrare in azione: nella quarta puntata Giulia Michelini che dà il volto all’ex Regina di Palermo mostra quanto è dura scegliere tra una vita normale quando il tuo passato è costellato di lutti e decisioni discutibili. Su Canale 5 in attesa della nuova stagione, in replica la prima annata della fiction spin off della serie Squadra Antimafia: in onda il 16 luglio in ...

Rosy Abate quarta puntata : trama e anticipazioni 16 luglio 2019 : Rosy Abate quarta puntata. Rosy Abate la serie torna su Canale 5 in replica martedì 16 luglio 2019 con Giulia Michelini per la regia di Beniamino Catena. Ecco di seguito trama e anticipazioni sulla quarta puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Rosy Abate la serie: riassunto terza puntata Grazie alla confessione in punto di morte di Stefano Sciarra, Rosy ha raggiunto suo figlio Leonardo a Roma, solo per scoprire che il ...

Rosy Abate 2 anticipazioni : Leonardo è cambiato - forse dal 13 settembre su Canale 5 : C'è tanta attesa intorno a Rosy Abate 2-La serie con Giulia Michelini. Finalmente i fan possono rallegrarsi, poiché dai palinsesti autunnali Mediaset si è appreso del ritorno della fiction che molto probabilmente debutterà il 13 settembre. La protagonista ha dato un'ulteriore conferma ai telespettatori, annunciando sui social network che sta per tornare....Continua a leggere

Rosy Abate - 3a PUNTATA/ Anticipazioni : una proposta allettante e un addio - Replica - : ROSY ABATE torna con la Replica della terza PUNTATA, martedì 9 luglio: attentato contro la Regina di Palermo e il figlio Leonardo.

Ascolti TV | Martedì 9 luglio 2019. The Resident 13.2% - Rosy Abate 9.6% - Freedom 7% - In Onda 4.5% : The Resident - Matt Czuchry Su Rai1 The Resident ha conquistato 2.169.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 Rosy Abate – La Serie ha raccolto davanti al video 1.660.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 729.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 969.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Tutta Colpa del Vulcano ha raccolto ...

