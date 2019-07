Roque Mesa | la valutazione di circa 7 milioni del cartellino potrebbe spaventare il Genoa

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 23 luglio 2019) Il chiacchierato e atteso centrocampista centrale del nuovoarrivare dalla Spagna. Si chiama, mediano duttile in grado di ricoprire più ruoli a centrocampo. L'ultima stagione l'ha trascorsa al Siviglia dove ha collezionato quasi cinquanta presenze tra campionato e coppe. Tre gol all'attivo, più una marcatura messa a segno in Europa League., Preziosi lavorerebbe sotto traccia Un giocatore piuttosto apprezzato in Spagna, meno in Inghilterra dove nel 2017-2018 ha indossato la casacca dello Swansea City per sole undici volte. E' un profilo che piace al, nonostante le smentite di rito che sembrano voler nascondere un reale interesse per un giocatore che piace anche ad altre società in Europa. Enrico Preziosi lavora a fari spenti, non vorrebbe mai che si scatenasse l'ennesima asta per un suo obiettivo di mercato. Già era successo con Marko Rog, ...

DiMarzio : #Genoa, contatti avviati con il #Siviglia per Roque #Mesa ?? - jacopodantuono : #RoqueMesa, la valutazione di circa 7 milioni del cartellino potrebbe spaventare il #Genoa - Youness70 : RT @DiMarzio: #Genoa, contatti avviati con il #Siviglia per Roque #Mesa ?? -