Roma Teatro di Marcello | riapre il passaggio pubblico

I funerali di Mattia Torre venerdì 26 luglio 2019 al Teatro Ambra Jovinelli di Roma : I funerali di Mattia Torre si svolgeranno venerdì 26 luglio alle ore 17.30 presso il Teatro Ambra Jovinelli di Roma. Nello stesso Teatro, lo sceneggiatore, scrittore e regista scomparso aveva più volte portato i suoi successi sul palcoscenico. Ingresso libero, a ricordare l'attore amici e colleghi di una vita.Continua a leggere

Le Terrazze Roma Eur 2019 : programma serate ed eventi al Palazzo dei Congressi - tra discoteca e teatro : Estate 2019 le serate “Le Terrazze” tornano a infiammare L’Eur. A Palazzo dei Congressi tra discoteca e spettacoli teatrali all’aperto. Scopriamo insieme il programma, gli eventi e tutte le informazioni utili. Quando è estate Roma si accende e iniziano a nascere dei bei progetti estivi. Tante sono le iniziative che partono, a sottolineare una vastità di scelta che solo una città come la Capitale può offrire a cittadini e turisti. Si può fare di ...

C’è un sogno che ci sta sognando nella Stagione 2019/2020 del Teatro di Roma : Con un’ispirazione che arriva dai boscimani del Kalahari, con la sfida poetica di “C’è un sogno che ci sta sognando”,

Roma. A Le Terrazze Teatro Festival Shopping di risate : E’ tempo di saldi! Inizia il countdown per la corsa all’acquisto di abiti e prodotti scontati, ma quest’anno arriva una

Al via la campagna estiva dalla parte degli animali di Roma Capitale - che condivide anche quella lanciata da “Le Terrazze Teatro Festival di Roma” : Al via la campagna estiva dalla parte degli animali di Roma Capitale, che condivide anche quella lanciata da “Le Terrazze Teatro Festival di Roma”. Insieme contro l’abbandono e per un’adozione responsabile. anche quest’anno, in vista dell’estate, torna la campagna contro l’abbandono degli animali domestici di Roma Capitale, che per il secondo anno consecutivo condivide anche quella lanciata da “Le Terrazze Teatro Festival di Roma”. Questa ...

Dal 5 luglio al 3 agosto torna la kermesse Le Terrazze Teatro Festival di Roma : Dal 5 luglio al 3 agosto torna la kermesse Le Terrazze Teatro Festival di Roma. Al Palazzo dei Congressi grandi professionisti della risata: SCQR, Dado, Pablo & Pedro, I Centouno, Enzo Salvi, Cinzia Leone, Premio Persefone Comicus, Antonello Costa, Massimo Bagnato e Carmine Faraco. E’ scientificamente provato: Ridere fa bene alla salute. Quindi, se già una sola risata può incidere positivamente sul nostro benessere psicofisico, immaginiamo ...

Gargano (Federmanager) : "Non utilizzare Roma come teatro battaglia politica" : Roma, 24 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Una sferzata affinché il rallentamento della ripresa non faccia troppi danni e per mitigare i rischi di una involuzione, unita alla richiesta di esonerare la capitale dal ruolo di teatro di scontro fra fazioni politiche. E’ questa la richiesta dei manager di Rom

Roma. Sabato dal tramonto all’alba al Teatro di Villa Pamphilj : Un grande fine settimana a Villa Pamphilj. Appuntamento da Sabato 15 giugno ore 18.30 a domenica 16 giugno 6.30. Ingresso: tramonto

Roma. In Urbe Civitas : al Teatro Valle una mostra sul dialogo fra città e teatro : Fino al 7 luglio prossimi le architette Elsa Rizzi e Simonetta Zanzottera portano alla luce, con la mostra In Urbe

Casting per una serie tv di Rai Fiction e un musical connesso al Teatro Brancaccio di Roma : Sono state riaperte le selezioni, finalizzate alla ricerca di comparse, per la realizzazione della serie televisiva "La guerra è finita", prodotta da Palomar per Rai Fiction. Le riprese sono già iniziate e proseguiranno ancora per qualche tempo tra Reggio Emilia e zone limitrofe. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per un importante musical in connessione con il Teatro Brancaccio di Roma, per un'attività artistica che verrà poi svolta ...