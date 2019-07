Ricorso Lazio Nuoto | Tar dà ragione al Comune

Concorso presidi - Tar del Lazio annulla lo scritto. Miur farà Ricorso : Il Tar del Lazio ha annullato lo scritto dell’ultimo Concorso per i presidi. Da quanto si apprende da fonti Miur, il ministero con l’Avvocatura dello Stato intende presentare ricorso al Consiglio di Stato. Il tribunale, in particolare, ha accolto il ricorso sulla base di una censura giudicata infondata dai tecnici del ministero: non sussistevano, secondo il dicastero, i presupposti per la ritenuta incompatibilità di alcuni commissari. L'articolo ...

Sea Watch - il Tar del Lazio ha respinto il Ricorso contro il divieto di sbarco previsto dal dl Sicurezza bis : Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Sea Watch per contestare il divieto di ingresso in acque territoriali e il no allo sbarco della Sea Watch 3 che si trova a sud di Lampedusa con a bordo 43 migranti soccorsi una settimana fa. Lo fa sapere il Viminale. L'articolo Sea Watch, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso contro il divieto di sbarco previsto dal dl Sicurezza bis proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sea Watch - Tar del Lazio respinge il Ricorso dell’ong : resta il divieto di sbarco : Il Tar del Lazio ha dato torto alla Sea Watch. L'Ong, come hanno spiegato fonti del Viminale, si era rivolta in via d'urgenza al tribunale amministrativo per contestare il divieto di ingresso in acque territoriali italiane e il "no" allo sbarco. La nave è ancora in stand-by a 16 miglia a Sud da Lampedusa.Continua a leggere