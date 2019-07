Riapre il set de Le Regole del Delitto Perfetto | al via le riprese dell’ultima stagione

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 23 luglio 2019) Per l'ultima volta, il set de Ledelha riaperto i battenti in vista della première didi settembre. Sono iniziate ledell'ultimadi How to Get Away With Murder, il legal thriller con protagonista l'attrice premio Oscar ed Emmy Viola Davis. Dal 2014 ad oggi, proprio grazie alla serie, l'attrice ha conquistato un Emmy Award per il suo ruolo di avvocato e docente di diritto penale Annalise Keating, facendo la storia come prima attrice di colore a vincere la statuetta di Miglior attrice protagonista in una serie drammatica. Ma non solo: la Davis ha anche ricevuto due premi SAG (Screen Actors Guild Award), un People's Choice Award e un NAACP Image Award per la sua interpretazione nella serie ShondaLand. La Davis è candidata agli Emmy anche quest'anno. Nel 2020 svestirà per l'ultima volta i panni della controversa Annalise, con ...

OptiMagazine : Riapre il set de #LeRegoledelDelittoPerfetto, al via le riprese dell'ultima stagione tra l'emozione degli attori… - seideegiapulp : #20luglio #g8 #Genova2001 #CarloGiuliani #PerNonDimentiCarlo 18 anni oggi. Il dolore diventa adulto e la ferita col… -