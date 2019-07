Repubblica Napoli | Sul palco del Ravello Festival un robot direttore d’orchestra

Repubblica : Hysaj potrebbe restare al Napoli senza rinnovare il contratto : Quello di Hysaj sembrava l’unico addio certo per il Napoli di Ancelotti. Lo stesso albanese aveva annunciato la fine della sua avventura nel club partenopeo. Era stato dato vicinissimo all’Atletico Madrid, ma poi il club spagnolo ha virato in modo deciso verso Trippier. Sono ancora in corsa la Roma e il Tottenham, ma secondo quanto scrive oggi l’edizione napoletana di Repubblica potrebbe esserci un colpo di scena. Hysaj ...

Repubblica – Napoli-Pépé - offerta importante : Ounas contropartita. Cifre e dettagli : Napoli-Pépé, l’offerta della società azzurra In cima alla lista delle preferenze del tecnico azzurro Carlo Ancelotti c’è Nicolas Pepé. Lo riporta l’edizione odierna de La Repubblica, secondo cui da Napoli sarebbe arrivata un’offerta molto importante: 60 milioni cash più il cartellino di Adam Ounas (valutato circa 20 milioni). Il Lille ha preso seriamente in considerazione la proposta, ma l’affare è complesso ...

Repubblica : Il Lilla prende in considerazione l’offerta del Napoli per Pépé : Secondo quanto scrive Repubblica Napoli, il Lilla “ha preso seriamente in considerazione” la proposta fatta dal Napoli per portare in azzurro Nicolas Pépé. Il club di De Laurentiis ha offerto 60 milioni cash più il cartellino di Ounas, reduce da un’ottima prestazione in Coppa d’Africa. Un affare di circa 80 milioni che al club francese fa gola. L’affare è ovviamente complesso, scrive il quotidiano. Vanno aggiustati ...

Repubblica : Il Commissario Montalbano nacque a Napoli : Il Commissario Montalbano è nato a Napoli. Lo racconta l’edizione locale di Repubblica. Ad Andrea Camilleri l’idea del personaggio venne proprio nella nostra città, nel 1962. Quando era in scena, al Teatro Mercadante, la sua commedia “Tarantella con un piede solo”. Alla fine del primo atto, durante l’intervallo, la magistratura intervenne per far sospendere lo spettacolo, ritenuto osceno e reo di “vilipendio ...

Universiadi Napoli 2019 – Basket : la Nazionale maschile chiude dodicesima - azzurri sconfitti dalla Repubblica Ceca : La Nazionale Universitaria è stata sconfitta dalla Repubblica Ceca 67-89 chiudendo così al dodicesimo posto la trentesima edizione dell’Universiade Al PalaBarbuto di Napoli la Nazionale Universitaria è stata sconfitta dalla Repubblica Ceca 67-89 chiudendo così al dodicesimo posto la trentesima edizione dell’Universiade. Miglior realizzatore Azzurro è stato Federico Mussini con 20 punti (127 punti totali nel Torneo Universitario, 21.1 di ...

Napoli-Elmas - Repubblica : manca solo l’ufficialità! Cifre e dettagli sul giovane centrocampista macedone : Napoli-Elmas, Repubblica: manca solo l’ufficialità Napoli-Elmas, Repubblica: manca solo l’ufficialità! Quindi, il centrocampista macedone di origini turche, Elif Elmas, classe 1999, arriva in azzurro dal Fenerbahçe. Ma chi è Elif Elmas? Attualmente è già in orbita della Nazionale macedone. Esordisce nella massima serie del suo Paese con il Rabotnicki nella stagione 2015-2016, disputando 11 incontri. Nella seguente stagione è ...

Tiro a segno - Universiadi Napoli 2019 : fa festa la Repubblica Ceca con Lucie Brazdova nella carabina 10 metri : Risuona l’inno della Repubblica Ceca nel poligono della Mostra d’Oltremare di Napoli, dove sono in corso le Universiadi 2019. Il merito è di Lucie Brazdova che al termine del contest di carabina femminile ad aria compressa – dalla distanza dei 10m – vince la medaglia d’oro totalizzando 250,3 punti andando così a ottenere anche la sua prima affermazione a livello internazionale. Alle sue spalle si piazza invece ...

Repubblica – Diawara e Rog in uscita - il Napoli si cautela : tre nomi sul taccuino di Giuntoli : Diawara e Rog in uscita, il Napoli si cautela: tre nomi sul taccuino di Giuntoli Diawara e Rog in uscita, il Napoli si cautela: tre nomi sul taccuino di Giuntoli. L’ edizione odierna de ‘La Repubblica’ annuncia possibili movimenti a centrocampo per il Napoli, dove il reparto potrebbe restare scoperto dopo l’ addio di Amadou Diawara, appena trasferitosi alla As Roma, e la possibile partenza di Marko Rog. “Il ...

Repubblica – Situazione Insigne nebulosa : spunta un ultimatum del Napoli : Repubblica – Situazione Insigne nebulosa: spunta un ultimatum del Napoli Repubblica – Situazione Insigne nebulosa: spunta un ultimatum del Napoli. Incontro da dentro o fuori tra l’ entourage di Lorenzo Insigne e il club azzurro che ieri, nella persona del direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli, ha dato una scadenza all’ attaccante di Frattamaggiore, attualmente in vacanza in sardegna. Ne parla l’ ...

Repubblica : Inter o Napoli - chi sarà l’anti Juve? : Inter e Napoli si sfidano per capire chi sarà l’antiJuve della prossima stagione secondo l’edizione odierna della Repubblica. Milano oggi è il centro del mondo, non si può più lasciare tutto alla Juve agnelliana: ne hanno staccato due costole, trapiantate sul corpo dell’Inter e cominciato a pensare, dopo anni di sottomissione, come batterla. Molto più giù, al Sud De Laurentiis sa bene che i bianconeri non si possono battere sul ...

Repubblica : Ibrahimovic a Napoli? Raiola lavora ad altro : Repubblica Napoli oggi ritorna sulle parole scherzose che Zlatan Ibrahimovic aveva inviato a Carlo Ancelotti per il suo compleanno in un video messaggio «Vengo ad aiutarti, se vuoi». Proprio ieri infatti erano circolate voci su un possibile approdo del calciatore al Napoli, ma il quotidiano mette subito un freno a questa possibilità A 37 anni il tempo del campione svedese sembra scaduto, però. Out Insigne, in Lozano: è questo il piano a cui ...

Calciomercato Napoli - Repubblica : “Perché il ritorno di Zapata non è da escludere” : Calciomercato Napoli, Repubblica: “Perché il ritorno di Zapata non è da escludere” Calciomercato Napoli, Repubblica: “Perché il ritorno di Zapata non è da escludere. Il “ritorno del figliol prodigo”, famoso dipinto di Rembrandt, potrebbe realizzarsi con il Vesuvio sullo sfondo ed un ragazzone che ha conosciuto Napoli come sua prima dimora italiana. Parliamo di Duvan Zapata, attaccante dell’ Atalanta che ...