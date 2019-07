Repubblica | boom di 100 e lode alla maturità al Sud Ribaltato il giudizio dell’Invalsi

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 23 luglio 2019) I voti più alti? Li prendono gli studenti del Sud. Gli stessi che si sono classificati maluccio alle prove Invalsi, decretando un’Italia a doppia velocità. Lo dicono i dati diffusi ieri dal ministero dell’Istruzione. I diplomati con 100 esono aumentati: dall’1,3 all’1,6%. Non in tutta Italia in maniera uniforme, però. Nel Paese ci sono state 7.365 lodi e quasi la metà è concentrata in Campania (1.287), Puglia (1.225) e Sicilia (817). Il Lazio arriva a 673 maturi con 100 e, la Lombardia si ferma a 484. Gli studenti piemontesi incassano 279 cento e, quelli del Veneto 364. L’Emilia Romagna conta 407 lodi, la vicina Toscana appena 262. Ad aver ottenuto invece il minor numero di 100 sono le regioni del Nord come Piemonte, Lombardia, veneto e Friuli Venezia Giulia. Il motivo, secondo Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, è che il voto ...

antoniomisiani : A giugno è boom della cassa integrazione straordinaria: +99,8%. Rimaniamo in trepidante attesa di una qualche reazi… - Corona_Pietro : La Cina lancia il suo Nasdaq: debutto-boom per il listino tecnologico di Shanghai - elisbaba : RT @rep_napoli: Universiade Napoli, boom di spettatori per pallanuoto, ginnastica, volley [news aggiornata alle 18:13] -