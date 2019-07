Renzi ha detto che non voterà mai per un governo con il M5s o la Lega

Fonte : agi

(Di martedì 23 luglio 2019) "Non voterò mai per uncon i 5 stelle o con la". Lo haMatteoa Omnibus su La7. L'ex premier ha poi sottolineato: "non penso proprio di uscire da un partito che è il mio partito. Se poi qualcuno vuole fare l'accordo con i 5 Stelle, lo faccia pure", ma io "non voterei uncon i 5 Stelle, vorrei che il Pd facesse l'opposizione".

