Renzi attacca Di Maio su Alitalia: “Ma prima di parlare, collegare il cervello fa così schifo?”

(Di martedì 23 luglio 2019) L'ex segretario dem rimarca la sua posizione: "Non penso di uscire da un partito che è il mio partito, ma è chiaro che non starò mai in un partito che da accordi con i Cinque Stelle". Tuttavia, secondonon si arriverà ad una rottura nel governo in quanto "nessuno in Parlamento vuole andare a votare". Poi torna sulla questione: "Dihato tutti i giorni i Benetton, poi, siccome era con l'acqua alla gola, li ha portati in. Ha a cuore solo la propaganda. È un pazzo".