Renault e-Plein Air concept - Una Renault 4 a emissioni zero

Fonte : quattroruote

(Di martedì 23 luglio 2019) Laha realizzato unache unisce un look vintage alla meccanica elettrica di ultima generazione. La e-Airè infatti una rivisitazione adella4 e più precisamente dellaAir, la rarissima versione cabriolet realizzata dalla Sinpar del 1968 e mai giunta ufficialmente in Italia. La meccanica è quella della Twizy. Il powertrain è quello della Twizy, dalla quale deriva anche il display digitale che ha sostituito il cruscotto analogico, mentre il resto degli arredi interni mantiene il minimalismo originale, aggiungendo un tocco da "spiaggina" con il cesto di vimini posizionato nel vano posteriore. La vettura è stata realizzata dal repartoClassic in collaborazione con Melun Rétro Passion per celebrare i 10 anni del 4L International, il raduno che ogni anno riunisce gli appassionati del modello.

