Regno Unito | Boris Johnson domani nuovo premier | Brexit il 31 ottobre | come

Boris Johnson è il nuovo primo ministro del Regno Unito : Boris Johnson (foto: Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images) L’ex sindaco di Londra ed ex ministro degli Esteri ce l’ha fatta. Boris Johnson è da oggi il nuovo primo ministro del Regno Unito. La sua vittoria è stata annunciata da Dame Cheryl Gillan, membro del 1922 Committee, il gruppo parlamentare del partito conservatore alla Camera dei Comuni, nel corso di una conferenza del Partito conservatore al QEII Centre, il centro ...

Ondate di caldo - dai satelliti le future mappe per gestirle : sorvolati Regno Unito e Italia per rilevare le temperature in una missione ESA-NASA : Si lavora a nuovi satelliti in grado di registrare le temperature della superficie terrestre per ottenere mappe ad altissima risoluzione, utili a gestire anche le Ondate di calore come quelle che in giugno hanno colpito Italia ed Europa. Il progetto sta nascendo grazie alla collaborazione tra l’Agenzia spaziale europea (ESA) e la NASA. Su alcune aree Italiane e britanniche, è stato sperimentato lo strumento Hytes, realizzato dal Jet ...

Regno Unito - il biografo reale : 'Harry voleva sposare Pippa Middleton - non Meghan Markle' : Il principe Harry avrebbe sposato Meghan Markle invece Pippa Middleton solo per rispetto di un presunto e non scritto protocollo reale. In realtà, il principe dai capelli rossi avrebbe amato Pippa, sorella minore di Kate Middleton, fin dal primo istante. Questa la speculazione regale che pare essersi insinuata tra le mura di Buckingham Palace che, nel corso degli anni, sono state testimoni silenti di amori difficili e trame da telefilm. Il ...

Assange - il segretario Usa sicuro : “Presto sarà estradato”. L’ok del Regno Unito solo senza il rischio di condanna a morte : “Julian Assange sarà estradato negli Stati Uniti“. Ad assicurarlo è il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, che ha parlato al giornale ecuadoriano El Universo. Il fondatore di Wikileaks, accusato di spionaggio dagli Stati Uniti e arrestato dalle autorità britanniche l’11 aprile scorso, dopo un lungo asilo presso l’ambasciata dell’Ecuador a Londra, secondo il governo Usa sarà dunque processato da un tribunale ...

Iran - tensione alle stelle nello Stretto di Hormuz : 23 marinai a bordo della Stena Impero - arriva nave da guerra del Regno Unito : Escalation di tensione nel Golfo, con l’Iran che lancia una nuova provocazione: i Guardiani della Rivoluzione hanno sequestrato due petroliere britanniche nelle acque dello Stretto di Hormuz: una, la Mesdar battente bandiera liberiana, e’ stata liberata poco dopo; ma la Stena Impero, che batte bandiera britannica, costruita nel 2018 e con una stazza di quasi 30 mila tonnellate, e’ ancora nelle mani dei Pasdaran. Il governo ...

Lo scienziato Alan Turing sulla nuova banconota da 50 sterline : chi è il genio matematico eroe del Regno Unito : sulla nuova banconota da 50 sterline ci sara’ il volto dello scienziato Alan Turing, il genio matematico che durante la II Guerra Mondiale a Bletchley Park riuscì a decodificare l’inviolabile codice della macchina Enigma usate dalle forze armate naziste. Lo ha annunciato la Banca d’Inghilterra. Oltre che un genio matematico, Turing è considerato il padre dell’informatica, dell’intelligenza artificiale e della ...

Diritti Tv - la Liga cerca un broadcaster per il Regno Unito : Liga Diritti tv UK – La Liga spagnola è alla ricerca di un nuovo partner audiovisivo nel Regno Unito e in Irlanda. Il massimo torneo calcistico spagnolo ha aperto una nuova gara in questi due mercati per il ciclo 2019/2022, dopo che l’alleanza con la piattaforma OTT Eleven Sports non ha portato i frutti desiderati. […] L'articolo Diritti Tv, la Liga cerca un broadcaster per il Regno Unito è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Iran - navi dei Pasdaran tentano di sequestrare una petroliera britannica. Regno Unito : “Siamo preoccupati” : Si aggravano le tensioni nello Stretto di Hormuz, al largo dell’Iran: mercoledì tre imbarcazioni armate della Guardia rivoluzionaria islamica hanno tentato di sequestrare una petroliera britannica, ma sono state respinte da una fregata della Royal Navy. A renderlo noto sono due funzionari statunitensi, citati dalla Cnn. La petroliera del British Heritage stava navigando fuori dal Golfo Persico quando è stata avvicinata dalle imbarcazioni ...