REDDITO E PENSIONI DI CITTADINANZA Cosa c' è dietro il flop della lotta alla povertà?

Pensioni Quota 100 e REDDITO di cittadinanza - Tria : 'Risparmi per finanza pubblica' : In vista della nuova manovra che sarà varata in autunno, resta al centro dell’agenda politica, economica e sindacale la discussione sulla riforma delle Pensioni già avviata dal governo gialloverde guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Nelle ultime ore la discussione è focalizzata sui dati di Quota 100, diffusi dall’Inps, analizzati dalle commissioni Bilancio di Montecitorio e Palazzo Madama oggi riunite in seduta congiunta per ...

Pensioni Quota 100 e REDDITO di cittadinanza - Borghi : tesoretto nel 2020 : Porteranno un tesoretto il prossimo anno, nel 2020, i risparmi ottenuti quest’anno per via dalle minori richieste rispetto a quelle inizialmente previste per le Pensioni anticipate con Quota 100 e per il Reddito di cittadinanza. Ad affermarlo, oggi durante un incontro nella sede del ministero dell’Interno secondo quanto riferisce l’agenzia Adnkronos, è Claudio Borghi, presidente della commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera ...

Pensioni Quota100 e REDDITO di cittadinanza sotto le attese - i dati dell’Inps : Su circa 16 milioni di pensionati dell’Inps, più di 1 su 3 percepisce Pensioni sotto 1.000 euro al mese, una cifra che risulta inferiore alla media che è pari a 1.548 euro. Una situazione per niente edificante. Esattamente, secondo quanto emerge dal dossier annuale dell’Inps illustrato oggi dal presidente Pasquale Tridico alla Camera dei Deputati, sotto questa soglia si trova il 34,7% del totale dei pensionati dell’Inps: in pratica, si tratta di ...

Pensioni Quota 100 e REDDITO cittadinanza - Landini : 'Confermato fallimento misure simbolo' : Continua senza sosta il dibattito politico, economico e sindacale sulle questioni legate alle Pensioni, al lavoro e al fisco. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria sostiene che la nuova legge di Bilancio potrà beneficiare di risparmi ulteriori che si prevedono sul reddito di cittadinanza e sulla Quota 100. Secondo il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, il Ministro Tria di fatto conferma, a suo dire, il fallimento ...

Pensioni e REDDITO di cittadinanza : previste un milione di domande pagate nel 2019 : Il reddito e le Pensioni di cittadinanza rientrano tra le misure più rappresentative avviate dall'esecutivo gialloverde nel corso della legislatura, ma in molti si domandano qual è finora la loro reale portata. A fare il punto della situazione in merito alla vicenda è stato lo stesso neo Presidente dell'Inps Pasquale Tridico, che ha fornito le ultime elaborazioni dell'Istituto in merito alle pratiche raccolte finora. Tridico: 'Un milione di ...

REDDITO di cittadinanza - accolte 674mila domande : importo medio è 540 euro - per le pensioni 210 : L'Inps ha fornito alcuni dati riguardanti il Reddito di cittadinanza. A partire dal numero di domande presentate, che sono poco più di un milione e 200mila. Sulle circa 960mila richieste già elaborate dall'istituto di previdenza, quelle accolte sono 674mila, con un tasso di rifiuto del 26%. L'importo medio mensile è di 540 euro per il Reddito di cittadinanza e di 210 per le pensioni di cittadinanza.

REDDITO - finora 674mila domande accolte. 81mila le pensioni di cittadinanza : l’importo medio è di 210 euro : Sono 1.252.148, come anticipato da Pasquale Tridico nel fine settimana, le domande di Reddito di cittadinanza presentate all’Inps al 30 maggio. Quelle già lavorate sono oltre 960mila, su un totale di poco più di un milione e 60mila presentate a marzo ed aprile, di cui 674mila sono state accolte, 277mila respinte e 9mila in evidenza per ulteriore attività istruttoria. Il tasso di rifiuto dunque è attualmente al 26%. l’importo medio del Reddito è ...

Feltri attacca Salvini sul taglio pensioni e critica il REDDITO di Cittadinanza : Vittorio Feltri attacca il ministro Salvini per il taglio delle pensioni, criticando la manovra che finanzia il Reddito di Cittadinanza voluto dai grillini Due attacchi nel giro di poche ore. Per i tagli alle pensioni, Matteo Salvini è finito nel mirino di Vittorio Feltri. Il direttore infatti non perdona al vicepremier della Lega di non essersi opposto alla … Continue reading Feltri attacca Salvini sul taglio pensioni e critica il Reddito ...

Pensioni anticipate e REDDITO di cittadinanza : la Corte dei conti esprime perplessità : Dalla Corte dei conti emerge preoccupazione in merito all’avvio delle Pensioni anticipate tramite quota 100 ed al reddito di cittadinanza. Durante la presentazione presso il Senato della Repubblica del nuovo dossier sulla finanza pubblica i tecnici hanno infatti espresso la propria perplessità in merito ai due provvedimenti simbolo approvati dalla maggioranza con la scorsa legge di bilancio 2019. In particolare, la magistratura contabile ha ...