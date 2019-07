Raffaele Cantone lascia l’Anac dopo cinque anni da presidente dell’Autorità

(Di martedì 23 luglio 2019)l'Anac. Da oltreeradell'Autorità nazionale anticorruzione. "Sento che un ciclo si è definitivamente concluso, anche per il manifestarsi di un diverso approccio culturale nei confronti dell'Anac e del suo ruolo", ha comunicato lui stesso sul sito dell'Autorità.

Dalla Rete Google News

L'HuffPost

"Torno in magistratura, la mia casa: per le toghe è una fase critica, non sarò spettatore"