Quelli della Luna | secondo appuntamento con Giampiero Mughini su Rete4

Quelli della Luna : la seconda puntata con tanti ospiti | 23 luglio : Quelli della Luna è pronto per la sua seconda puntata, in seguito al debutto avvenuto la settimana scorsa. Il programma di Giampiero Mughini andrà in onda nella prima serata del 23 luglio su Rete4 e si prepara ad aprire le porte a tanti ospiti eccezionali. Fra i protagonisti l’ex star del tennis italiano Roberto Palpacelli, mentre i ritratti accenderanno le luci su Marco Pantani, Michael Phelps e Cristiano Ronaldo. Secondo le anticipazioni ...

Ascolti TV | Martedì 16 luglio 2019. The Resident vince con il 13.4% - Rosy Abate 9.6%. Solo il 2.8% per Quelli della Luna. Johnny Stecchino su Tv8 al 4.1% : The Resident Su Rai1 The Resident ha conquistato 2.283.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale 5 Rosy Abate – La Serie ha raccolto davanti al video 1.731.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 774.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.122.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Un tirchio quasi perfetto ha raccolto davanti al video ...

Francesco Totti/ Pardo : 'Il giorno del suo ritiro come un lutto' - Quelli della Luna - : Francesco Totti ospite a Quelli della Luna, il nuovo programma condotto da Giampiero Mughini. Garlando: 'Calcio pieno di bandiere, ma 25 anni così...'.

VALENTINO ROSSI/ Cevoli : 'Non gli basta arrivare primo' - Quelli della Luna - : VALENTINO ROSSI ospite di Quelli della Luna, il programma condotto da Giampiero Mughini. Terruzzi: 'Un uomo adulto molto particolare'.

Quelli della Luna : debutta stasera su Rete4 il nuovo programma di Giampiero Mughini : Inizia stasera il nuovo programma condotto da Giampiero Mughini, che racconterà le vite dei grandi sportivi che hanno fatto la storia.

Quelli della Luna - Giampiero Mughini feroce : "Sterco televisivo - roba da dementi" - chi affonda : Giampiero Mughini esordisce come conduttore tv con il nuovo programma Quelli dalla Luna su Rete 4. La trasmissione, che prenderà il via questa sera martedì 16 luglio, vuole essere ben lontana da quei reality che il giornalista definisce "robaccia da dementi". Proprio per questo invita il pubblico a

Quelli della Luna : al via su Rete4 il nuovo programma condotto da Giampiero Mughini : Giampiero Mughini La “nuova Rete4″ non ha alcuna intenzione di andare in vacanza. Dopo gli speciali in prime time di Fuori dal Coro, in occasione del cinquantennale dello sbarco sulla Luna, l’estate del canale diretto da Sebastiano Lombardi propone Quelli della Luna, un nuovo programma in quattro appuntamenti che vedrà come narratore d’eccezione Giampiero Mughini. Nel programma, la Luna sarà utilizzata come pretesto per ...

MotoGp – Valentino Rossi stasera in tv : il Dottore protagonista a “Quelli della Luna” : Valentino Rossi protagonista stasera a “Quelli della Luna”, il nuovo programma televisivo di Giampiero Mughini Inizia oggi un nuovo programma televisivo, “Quelli della Luna“, di Giampiero Mughini. stasera, alle 21.25 su Rete4 il famoso scrittore e opinionista darà il via alla sua nuova trasmissione, che sarà suddivisa in 4 puntate durante e tratterà in particolar modo dell’allunaggio, che celebra ...

