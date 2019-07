Quali sono i supermercati di miglior qualità in Italia? La classifica stilata da Il

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) Il primo aggettivo che viene in mente quando si parla dei prodotti venduti con il marchio del supermercato è senza dubbio convenienza. Le private label, cosìchiamati i prodotti con la marca del distributore,sempre state considerate delle alternative a basso prezzo se confrontate alle grandi marche, eppure oggi loin misura molto inferiore rispetto al passato. La parola d’ordine è vendere, e per riuscirsi è necessario offrire molto più di un semplice prezzo competitivo. Occorrono stimoli nuovi per farsi percepire in maniera nuova dai clienti: secondo una ricerca di Nomisma per l’Osservatorio Marca 2019, per il 55% dei consumatori acquistare un prodotto a marchio è garanzia di “convenienza a parità dità” dei prodotti leader, il 32% gli riconosce salubrità e attenzione per l’ambiente mentre un cliente su tre si dice convinto di poter contare su “prodotti di filiere ...

