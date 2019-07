Fonte : quattroruote

(Di martedì 23 luglio 2019) nata sbagliata. Con il motore a sbalzo, al di là delle ruote posteriori. Eppure la911 è riuscita a guarirsi e poi a migliorarsi fino a diventare una delle sportive più desiderabili e totalizzanti in circolazione. La sua camaleontica capacità di adattarsi alla guida quotidiana, così come al track day domenicale ormai non fa (quasi) più notizia. A differenza delle sue soluzioni meccaniche che, ancora una volta, stupiscono per originalità e qualità realizzativa. Polarizzante. unauto che divide la 911. Cè chi la adora e chi la trova irrimediabilmente noiosa, perché sempre uguale a se stessa. Eppure, rimane un oggetto dallindiscutibile fascino ingegneristico, proprio per via di quelle contraddizioni intrinseche alla sua stessa natura di supercar tutta dietro. Ce lo dimostra, ancora una volta, lingegner, in undia 360 gradi.

fastbacka_sib : @AuRupteur Ferrari 250 GTO Porsche 911 Targa Lamborghini Miura BMW Z8 - dinoadduci : Porsche 911 - L'approfondimento tecnico di Paolo Massai - VIDEO - au_dr_en15 : @AuRupteur Ferrari 488 Pista Porsche 911 Carrera 2 type 964 Lamborghini Miura Alfa Romeo Spider -