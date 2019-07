Ponte Messina : Sicilia si sveglia con striscioni contro l’opera (2) : (AdnKronos) – “Il 26 luglio la Sicilia che alza la testa, scenderà nuovamente in piazza per dire no al Ponte, allo spreco di risorse economiche e alla devastazione ambientale – afferma Domiziana Giorgianni della Rete No Ponte – Scenderà in piazza per affermare il diritto all’autodeterminazione e la necessità di un nuovo modello di sviluppo che veda al centro gli abitanti e le loro reali necessità”. ...