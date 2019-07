PlayStation sarà il nuovo sponsor di EVO 2019

Il PlayStation VR next gen sarà wireless e potrà rilevare il movimento degli occhi : Il prossimo PlayStation VR di nuova generazione sarà senza fili, costerà 250 dollari e sarà anche in grado di rilevare il movimento dei nostri occhi. Queste le ultime indiscrezioni riguardo l'atteso visore per la realtà virtuale di nuova generazione made in Sony. Le informazioni sopracitate derivano da alcuni brevetti i quali dipingerebbero il nuovo visore per PlayStation di nuova generazione, ma si tratta sempre di brevetti e sappiamo bene come ...

Sognando i PlayStation Plus di agosto 2019 : quali saranno i giochi gratis PS4 del mese? : Sony non ha ancora annunciato i PlayStation Plus di agosto 2019 in via ufficiale, eppure la community di appassionati legati al colosso giapponese del gaming è già in fermento. Come accade ormai ogni mese, i possessori di una PlayStation 4 - ma anche i semplici curiosi - si stanno infatti domandando quale sarà la futura lineup scelta dalla "grande S" per entrare a far parte della nuova Instant Game Collection, vale a dire due videogame gratuiti ...