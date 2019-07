Pestarono carabiniere in corteo antifascista Pena ridotta in Appello

magicaGrmente22 : Sconto in Appello per i due antagonisti che pestarono un carabiniere durante il corteo -

(Di martedì 23 luglio 2019) Rosa Scognamiglioper Lorenzo Canti e Giorgio Battagliola, i due picchiatori rossi cheundurante la manifestazionedel 10 febbraio 2018 a Piacenza. Questa la sentenza della Corte didi Bologna.per i due facinorosi dei centri sociali che, a Piacenza,undurante una manifestazione contro l'apertura della sede di Casa Pound. Gli imputati, Lorenzo Canti e Giorgio Battagliola, rispettivamente di 23 e 29 anni, hanno ottenuto uno sconto delladalla Corte d'di Bologna. La sentenza, emessa nella tarda mattinata di oggi, ha condannato il modenese Canti a 3 anni di reclusione (3 anni e 6 mesi in primo grado) e il valsusino Battagliola a 3 anni e sei mesi di reclusione (4 anni e 6 mesi in primo grado). I fatti risalgono risalgono al 10 febbraio del 2018 quando, nel corso di un ...

Dalla Rete Google News

Corriere della Sera

S'inventa il furto della sua Mercedes per mano di uno sconosciuto. E giura di essere stato pestato. Tutto per non ammettere di aver causato un incidente.