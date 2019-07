Pensioni ultima ora | Quota 41 per tutti | lavoratori promettono battaglia

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 23 luglio 2019)ora:41 perora: il governo in carica ha scommesso sul tema previdenziale – di cui si discute ancora molto – ed ha approvato col decreto n. 4/2019100. In pratica una misura che consente la pensione anticipata a chi ha 62 anni e 38 di contributi versati. La nuova modalità sarà in vigore per il triennio 2019-2021.ora, da100 a41 Già nel contratto di Governo viene indicato come step successivo41. La volontà politica di Lega e Movimento 5 Stelle prevede di dare la possibilità di accedere alla pensione aiche hanno 41 anni di contributi versati, a prescindere dall’età anagrafica. Modalità che non è stato possibile approvare in prima battuta in quanto più dispendiosa rispetto a100 e probabilmente non sostenibile ...

