Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2019) “Terreno comune tra Pd e? Non c’è. E’ vero che siamo statidinel governo Letta, ma durò poco. Ci fu anche un governo con la Lega agli inizi degli anni ’90, ma erano tempi diversi.aveva le tv e Mediaset, oggi ci sono Casaleggio e il primato delnella rete. Però devo dire chenon ci ha mai messocome ministro dei Trasporti“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal deputato Pd Ettore, che ribadisce la sua assoluta chiusura nei confronti di una ipotetica intesa col, così come ventilata ieri, in una intervista al Corriere della Sera, dall’ex ministro dem Dario Franceschini. E spiega: “L’importante è essere tutti chiari e chiudere definitivamente questa strada. In politica è normale dialogare con tutti, ...

fattoquotidiano : Pd, Rosato: “Intesa con M5s? No. Noi alleati di Berlusconi ma non c’era Toninelli ministro” - Cascavel47 : Pd, Rosato: “Intesa con M5s? No. Noi alleati di Berlusconi ma non c’era Toninelli ministro” - TutteLeNotizie : Pd, Rosato: “Intesa con M5s? No. Noi alleati di Berlusconi ma non c’era Toninelli ministro” -