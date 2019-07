Pallavolo – E’ tempo di test match per gli azzurri | l’Italia maschile sfida la Slovenia

Fonte : sportfair

(Di martedì 23 luglio 2019) Nazionaledi: domani il primocontro laDopo circa venti giorni di lavoro la Nazionaledi Gianlorenzo Blengini tornerà in campo nel primoin programma in quella che è la marcia di avvicinamento al Torneo di Qualificazione Olimpica in programma a Bari dal 9 all’11 luglio. Nei due collegiali tenutisi nelle Marche il CT tricolore ha avuto un gruppo, che come da programmi di lavoro, era parzialmente differente rispetto a quello che ha disputato la Volleyball Nations League. Sono tornati dunque in pianta stabile alcuni degli atleti che l’ultima volta avevano vestito l’azzurro durante i Campionati del Mondo dello scorso anno come il capitano Ivan Zaytsev, Filippo Lanza, Osmany Juantorena e Massimo Colaci. Assieme a loro gli esperti Simone Giannelli, Simone Anzani, Daniele Mazzone, Oleg Antonov e Matteo Piano che, come noto, ...

