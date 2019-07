Pallanuoto | Mondiali 2019 | tutti i risultati di martedì 23 luglio L’Italia supera la

Fonte : oasport

(Di martedì 23 luglio 2019) Giornata dedicata ai quarti di finale per ididi Gwangju, in Corea del Sud: il Settebelloin una partita tiratissima la Grecia per 7-6 e vola in semifinale, dove gli azzurri si giocheranno la possibilità di qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nelle altre gare di giornata la Spagna batte la Serbia per 12-9 ed andrà a giocarsi il pass olimpico con la Croazia, che soffre mala Germania per 10-8. Infine l’Ungheria tra mille polemiche batte l’Australia per 10-9 e nel penultimo atto se la vedrà proprio con l’Italia. Giocate anche le semifinali per il nono posto, finite entrambe con larghi successi: il Montenegro doppia il Giappone, sconfitto per 14-7, mentre i 32 minuti di USA-Sudafrica terminano con un nettissimo 20-3. Chiude al 13° posto il Brasile, chedi misura il Kazakistan, sconfitto per 9-8, mentre la 15ma posizione va ...

SkySport : ? #UltimOra #Pallanuoto ? #Mondiali, l'#Italia va in semifinale ???? Il #settebello ha battuto la #Grecia 7-6 #SkySport - AttilioScalesse : RT @SkySport: ? #UltimOra #Pallanuoto ? #Mondiali, l'#Italia va in semifinale ???? Il #settebello ha battuto la #Grecia 7-6 #SkySport - _LoZio : RT @SkySport: ? #UltimOra #Pallanuoto ? #Mondiali, l'#Italia va in semifinale ???? Il #settebello ha battuto la #Grecia 7-6 #SkySport -