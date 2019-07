Palermo | il giorno della verità | alle 20 scade l’avviso del Comune | attesa per la nuova

Le notizie del giorno – Il punto sui ripescaggi - prima espulsione per Messi - Ghirelli sul Palermo : ripescaggi IN SERIE B E SERIE C – E’ un’altra estate caldissima per quanto riguarda i ripescaggi in Serie B e Serie C, il forfait più pesante è stato sicuramente quello del Palermo che ha liberato un posto nel campionato cadetto, è iniziata la corsa alla riammissione, Venezia e Padova hanno presentato la domanda, nei prossimi giorni la Commissione criteri infrastrutturali e la Covisoc valuteranno tutti i requisiti e poi si deciderà ...

Vola il turismo a Palermo ed è record di incassi della tassa di soggiorno : Il pagamento dell’imposta di soggiorno del comune di Palermo a partire da settembre potrà essere effettuato solo online, attraverso il portale dei pagamenti di tasse e tributi. È l’avviso che l’amministrazione del capoluogo ha pubblicato. L’imposta di soggiorno è dovuta da tutti i visitatori che decidono di soggiornare a Palermo e viene pagata direttamente ai gestori delle strutture alberghiere ed extra alberghiere. Il primo trimestre del 2019 è ...

Vola il turismo a Palermo ed è record di incassi della tassa di soggiorno : Il pagamento dell’imposta di soggiorno del comune di Palermo a partire da settembre potrà essere effettuato solo online, attraverso il portale dei pagamenti di tasse e tributi. È l’avviso che l’amministrazione del capoluogo ha pubblicato. L’imposta di soggiorno è dovuta da tutti i visitatori che decidono di soggiornare a Palermo e viene pagata direttamente ai gestori delle strutture alberghiere ed extra alberghiere. Il primo trimestre del 2019 è ...

Le notizie del giorno – Palermo al ‘bivio’ - il nuovo stadio del Brescia - Andreazzoli si presenta al Genoa : Palermo AL BIVIO – Regna la confusione in casa rosanero, tra le rassicurazioni di Tuttolomondo e Ferrero che esce allo scoperto. L’attuale patron della Sampdoria non ha nascosto l’interesse per la città siciliana, in cui a suo dire ha girato alcuni dei suoi migliori film. Ma dall’altra parte vi è una proprietà che continua a dirsi in regola e senza alcun problema. “La fideiussione è stata concessa” ha ...

Le notizie del giorno – Iscrizioni B e C - Foggia e Palermo nel baratro - vacanze ‘hot’ per Wanda Nara - social divisi su De Rossi : SITUAZIONE Iscrizioni IN B E C – Situazione delineata, nel campionato cadetto, per quanto riguarda Trapani e Chievo. Clamorosa la non iscrizione del Palermo, per questioni burocratiche, anche se dalla società fanno sapere di essere in regola. Nella mattinata di oggi in Serie C mancavano ancora 15 domande, i club hanno ancora poche ore per regolarizzare la situazione. Certi i forfait di Arzachena e Siracusa, al limite anche le ...