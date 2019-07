Palermo all' Ars | mercoledì la cerimonia del Ventaglio

WTA Palermo – Errani eliminata all’esordio : la romagnola cede all’ungherese Stollar : Sara Errani subito ko al torneo WTA di Palermo: l’azzurra eliminata dalla lucky loser Stollar Esordio amaro per Sara Errani al “30° Palermo Ladies Open”, torneo Wta 250 in corso sui campi in terra rossa del Country Club del capoluogo siciliano. La tennista italiana è uscita subito di scena, cedendo all’ungherese Fanny Stollar, ripescata come lucky loser dopo il forfait di Martina Di Giuseppe. L’azzurra è stata ...

Cessione Palermo - Tony Di Piazza allo scoperto : svolta in arrivo? : “Cari tifosi del Palermo come promesso anche io voglio esserci alla rinascita della nostra squadra. Riconoscendo il tempo che serve per seguire adeguatamente il Palermo in questa rinascita e per non stravolgere la mia vita e il lavoro nelle mie aziende, ho deciso di appoggiare il gruppo locale composto da Mirri e Sagramola che hanno gia’ mostrato serieta’, trasparenza, competenza e appoggio finanziario al club”. ...

Palermo : donna colpita da meningite - allarme in ospedale : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - Una donna palermitana di 38 anni è stata ricoverata all'ospedale di Villa Sofia a Palermo per meningite. I medici hanno escluso che si tratti di meningococco. La paziente quindi non sarebbe contagiosa ma in ospedale sono comunque stato adottate tutte le precauzioni. La

Palermo - il giorno della verità : alle 20 scade l’avviso del Comune - attesa per la nuova società : giorno della verità in casa Palermo, dopo le ultime settimane turbolente iniziate con l’inaspettata mancata iscrizione al campionato di Serie B. Oggi alle 20, infatti, scade l’avviso pubblicato dall’amministrazione comunale riguardante l’individuazione del nuovo soggetto che acquisirà il titolo sportivo dei rosanero, partendo dalla Serie D. C’è tanta attesa per capire chi sarà a capo della società, con la ...

Fiumi di droga tra Palermo e Napoli ?all'ombra dei boss : 12 arresti : Sgominata a Palermo una banda dedita al traffico di droga, soprattutto, cocaina tra Palermo, e le province di Agrigento e Caltanissetta, con un asse tra la Sicilia e Napoli. La Direzione Distrettuale...

Droga : spaccio di cocaina tra Palermo e Napoli all'ombra dei boss - dodici arresti : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - Sgominata a Palermo una banda dedita al traffico di Droga, soprattutto, cocaina tra Palermo, e le province di Agrigento e Caltanissetta, con un asse tra la Sicilia e Napoli. La Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ha delegato il Comando Provinciale dei Carabinie

Connessioni : il racconto della mostra di arti visive alla Chiesa dello Spasimo a Palermo : Si è svolta domenica 21 luglio, all'interno della Chiesa dello Spasimo, a Palermo, la mostra di arti visive intitolata "Connessioni", una manifestazione artistica all’insegna della solidarietà, inserita all’interno dell'iniziativa “Fibromialgia? Parliamone” dell’Associazione Onlus "Una lotta per la vita". La mostra e le sue sfaccettature La mostra, curata dall’Associazione Scruscio, ha coinvolto numerosi artisti del panorama contemporaneo ...

Palermo - scoperto Sky 'pirata'/ 11 mila "abbonati" alla piattaforma tv illegale : Palermo, scoperto Sky pirata: 11mila persone si erano "abbonate" ad una piattaforma tv che permetteva la riproduzione di tutti i canali del satellite

Borsellino - in mille alla fiaccolata di Palermo : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – Oltre mille persone hanno partecipato, ieri sera, alla tradizionale fiaccolata in ricordo del procuratore Paolo Borsellino e degli uomini della scorta uccisi il 19 luglio del ’92, un appuntamento con la più longeva manifestazione antimafia in Sicilia che si è rinnovata anche quest’anno con la 23/ma e che ha avuto per tema centrale ‘Fiaccole accese nel buio della notte”. La ...

Sea Watch - Palermo nega cittadinanza ai finanzieri - Salvini : 'Siamo alla follia' : Il caso Sea Watch è stato raccontato attraverso diversi punti di vista. La vicenda ha avuto soprattutto risvolti politici. Se ne è parlato molto ad ogni livello, si sono scatenati dibattiti politici, scaramucce internazionali e persino aspri scontri tra partiti. Ci sono però protagonisti che forse non hanno avuto la ribalta che avrebbero meritato. Il riferimento va ai finanzieri che, per ordine nazionale, stavano pattugliando il porto di ...

Palermo ricorda Borsellino a 27 anni dalla morte. Gabrielli - chi ha sbagliato paghi : Ore 16.58: e' il momento del silenzio in via D'Amelio, dopo una fitta giornata di iniziative, dichiarazioni e testimonianze, attorno all'albero della pace, l'ulivo giunto da Betlemme e piantato dalla famiglia, voluto soprattutto dalla mamma del giudice. Nell'ora della strage vengono scanditi i nomi di Paolo Borsellino, degli agenti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Per un minuto tutto tace, ...

Via D’Amelio : Palermo ricorda Borsellino La figlia : «Noi presi in giro dallo Stato» : Il 19 luglio del 1992 una Fiat 126 imbottita di esplosivo veniva fatta saltare in aria sotto la casa della madre del magistrato. Nell’attentato morivano Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. Il ricordo