Padova : operaio schiacciato da cabina camion - ricoverato in ospedale in gravi condizioni : Padova, 23 lug. (AdnKronos) – Poco dopo mezzogiorno, i vigili del fuoco sono intervenuti presso un’officina meccanica in località Olmo di Campodarsego per soccorrere un operaio rimasto schiacciato dalla cabina di un camion mentre era intento a lavorare. L’uomo è stato subito soccorso e liberato dai colleghi fino all’arrivo dei vigili del fuoco e del personale sanitario del Suem 118, che l’ha stabilizzato per poi ...

