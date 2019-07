Padova | operaio schiacciato da cabina camion | ricoverato in ospedale in gravi condizioni

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019), 23 lug. (AdnKronos) – Poco dopo mezzogiorno, i vigili del fuoco sono intervenuti presso un’officina meccanica in località Olmo di Campodarsego per soccorrere unrimastodalladi unmentre era intento a lavorare. L’uomo è stato subito soccorso e liberato dai colleghi fino all’arrivo dei vigili del fuoco e del personale sanitario del Suem 118, che l’ha stabilizzato per poi trasferirlo in. Sul posto il personale dello Spisal. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora. L'articolodaininMeteo Web.

