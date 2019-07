Ostia | scattano foto ai bimbi in spiaggia | indiani rischiano il linciaggio

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 23 luglio 2019) Ieri, 22 luglio 2019, duehanno rischiato di essere linciati indopo aver scattato diverseaiin costume. I due stranieri, Avlit Saxena (28 anni) e Jangeef Kumar (33 anni) sono stati immediatamente arrestati dai carabinieri della compagnia di. Pesanti le accuse mosse nei loro confronti, ossia detenzione di materiale pornografico e pornografia minorile. Ad accorgersi dello strano atteggiamento degli, sotto effetto di sostanze alcoliche, sono stati alcuni genitori. Questi hanno iniziato subito a fare domande agli stranieri e subito è iniziata una rovente discussione. Cellulari deglisubito visionati dai carabinieri Se non fosse stato per i gestori di uno stabilimento di, ieri chissà come sarebbe finita sulladella ridente località balneare romana. Dopo aver notato l'accesa discussione tra vari genitori deie i due ...

