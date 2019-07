Oroscopo del giorno 25 luglio | 2ª sestina | giovedì al ' top' per lo Scorpione | Acquario giù

L'Oroscopo del giorno - lunedì 29 luglio : Leone e Capricorno fortunati - Sagittario cauto : Durante la giornata di lunedì 29 luglio, alcuni segni zodiacali potrebbero avere qualche problema sul posto di lavoro, come l'Ariete e la Bilancia. Al contrario, Leone e Capricorno passeranno una giornata meravigliosa, mettendo a segno un successo lavorativo dietro l'altro. Il Toro si sentirà piuttosto stanco, mentre il Sagittario sarà piuttosto cauto. Andiamo a vedere le previsioni per L'oroscopo della giornata di lunedì 29 luglio ...

L'Oroscopo del giorno mercoledì 24 luglio : Leone in armonia - Ariete brioso : Nella giornata di mercoledì 24 luglio, i nativi Gemelli saranno più impegnati del solito sul posto di lavoro, mentre Leone sarà in armonia con se stesso. Toro si sentirà piuttosto stanco, mentre i nativi Ariete saranno briosi. Cancro potrebbe avere qualche problema di coppia, al contrario Sagittario passerà una giornata all'insegna della passione. Andiamo a vedere le previsioni per L'oroscopo della giornata di mercoledì 24 luglio ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 24 luglio : Gemelli coraggioso - Cancro perspicace : Le previsioni astrali di mercoledì approfondiscono le relazioni di coppia tenendo conto dell'entrata di Sole nel cielo astrologico del Leone. Generosità e amore cammineranno di pari passo anche nelle relazioni di Bilancia, Gemelli, Ariete e Sagittario. Mercurio in Cancro rende l'intelligenza adatta a comprendere lo stato d'animo del partner, proprio perché spinti da un'energia empatica e profonda. Di seguito L'oroscopo dell'amore di coppia segno ...

Nostalgia dell'Oroscopo di Simon & the Stars? Ecco (di nuovo) la settimana secondo l'astrologo del web : Ecco l’oroscopo della settimana, dedicato all’Ultimo Quarto di Luna che il Sole e la Luna formeranno il prossimo giovedì 25 luglio. E poi c’è l’altra grande “hit” della settimana, l’ingresso del Sole in Leone, che modificherà un po’ gli assetti di tutti i segni, che passeranno alla Tappa successiva del proprio “giro dell’anno”. E poi Venere, che qualche ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 23 luglio : Gemelli combattivo - Bilancia capricciosa : Una Luna determinata in Ariete rende L'oroscopo dell'amore di coppia molto passionale e intenso. L'astro d'argento nella prima casa astrologica, quella che approfondisce le percezioni, scatena delle sensazioni dirompenti e molto istintive. Una nuova sensibilità coinvolge non solo l'Ariete ma anche Gemelli, Acquario, Leone e Sagittario. L'oroscopo dell'amore Ariete: la Luna entra nel vostro cielo e vi rende molto affettuosi e sensibili con il ...

Oroscopo del mese di Agosto - sul podio Leone e Sagittario : amore e divertimento : L'Oroscopo di Agosto 2019 indica che il mese favorirà, soprattutto nella prima parte, i segni di fuoco, mentre la seconda parte vedrà come protagonisti i segni di terra. amore e divertimento quasi per tutti, ma scopriamo insieme le previsioni astrologiche segno per segno. Le previsioni delle stelle di Agosto Ariete: con Sole, Venere, Marte e Giove dalla vostra parte sarà un periodo davvero positivo. Chi sarà in vacanza si godrà ogni momento. ...

L'Oroscopo del giorno 24 luglio da Bilancia a Pesci : amore - Scorpione tra i segni migliori : L'oroscopo del giorno 24 luglio 2019 oltre ad annunciare il 'giro di boa' relativo alla settimana lavorativa, è pronto a regalare emozioni e consapevolezza ad ognuno di noi. Dunque, cosa bolle in pentola questo mercoledì? Come sempre in evidenza nelle odierne previsioni l'immancabile scaletta quotidiana rappresentata dalle stelline, logicamente interessante i primi sei simboli dell'arco zodiacale. In relazione ai transiti astrali del periodo, ...

L'Oroscopo del 22 luglio : forte tensione per Gemelli e Sagittario : Inizia una nuova settimana. L'oroscopo del 22 luglio rivela che i nativi del Cancro potrebbero ricevere notizie positive al lavoro. I nati sotto il segno dell'Acquario, invece, devono sanare qualche debito. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di lunedì per i 12 segni zodiacali. Oroscopo quotidiano da Ariete a Vergine Ariete – Giornata interessante per voi che vivete un'estate di rilievo. Per molti di voi, l'estate è un ...

L'Oroscopo del giorno 23 luglio - predizioni 2ª metà zodiaco : sagittarini e Acquario volano : L'oroscopo del giorno martedì 23 luglio 2019 è già pronto a mettere in discussione come sarà il secondo giorno della settimana. In primo piano in questo frangente la classifica stelline completa affiancata dalle ormai immancabili previsioni zodiacali segno per segno. Ansiosi di sapere cosa riserverà la giornata al vostro segno? Iniziamo subito a svelare il migliore tra i sei simboli rappresentanti la seconda metà dello zodiaco. Prima di dare ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 22 luglio : Toro romantico - Leone altalenante : Una Luna molto seducente e profonda, posizionata nel domicilio dei Pesci, rende L'oroscopo dell'amore di coppia di lunedì intenso e sereno. Una nuova tranquillità lambisce i segni zodiacali in coppia, aperti a vivere splendidi momenti a due e ispirati da un romanticismo che diventa quasi trascendentale. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. Momenti romantici nelL'oroscopo dell'amore Ariete: ragione e sentimenti si scontrano per via ...

L'Oroscopo della settimana fino al 28 luglio : Vergine serena - Bilancia fortunata : Le previsioni degli astri della settimana da lunedì 22 a domenica 28 luglio si presenta ricco di sorprese per Gemelli, mentre per il Sagittario arriveranno tante nuove soddisfazioni. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: impegni e incontri non mancheranno in questo periodo. Potrete godere di una vita sociale piuttosto ricca. Nel fine settimana Marte assumerà una posizione sfavorevole al ...

Oroscopo di Branko della settimana - 22-28 luglio. Le previsioni : Branko, Oroscopo settimanale: previsioni da lunedì 22 luglio 2019 al prossimo weekend Dal libro “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, sveliamo in questo pezzo alcune indicazioni relative alle previsioni settimanali dell’Oroscopo di Branko dal 22 luglio fino al 26-28, quindi con informazioni relative ai giorni compresi tra lunedì e venerdì e piccole anticipazioni valide per il fine settimana prossimo, del cui Oroscopo ...

L'Oroscopo del 21 luglio : Cancro affaticato - Leone a riposo : Siamo giunti alla fine della terza settimana del mese di luglio. Che cosa prevedono per voi gli astri? L'Oroscopo del 21 luglio con le previsioni astrologiche della giornata di fine weekend vede il Cancro affaticato, mentre il Leone avrà bisogno di riposare- Oroscopo del giorno 21 luglio da Ariete a Vergine Ariete – Domenica importante con grande voglia di rivalsa su un periodo abbastanza difficile. Con molta energia nel proprio corpo, ...

L'Oroscopo della settimana dal 22 al 28 luglio : buona fase per Pesci e Acquario : Le previsioni astrali del periodo che va da lunedì 22 a domenica 28 luglio vedono favoriti, grazie anche alla proficua congiunzione astrale di Mercurio con la Luna, i segni di fuoco, specialmente i nati sotto il Leone e l'Ariete. settimana di grande innovazione e mutamenti inattesi anche per i segni zodiacali di Gemelli e Cancro. I prossimi sette giorni, invece, saranno piuttosto negativi per Vergine e Toro. I segni di fuoco Leone (23 luglio – ...