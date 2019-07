Ornella Vanoni dice la sua su Bibbiano ed è pioggia di critiche | Prendi le medicine

Ornella Vanoni : «Strehler mi ha amato più di tutti - Gino Paoli mi tradiva sempre. Ora ho un amore platonico a distanza» : Compirà 85 anni a settembre e quest'anno festeggia anche i 63 anni di carriera. Ornella Vanoni non è solo un'artista longeva, ma anche una donna che ha vissuto tanti amori,...

Lucio Ardenzi/ L'ex marito di Ornella Vanoni e quel triste retroscena - Techetechetè - : Lucio Ardenzi, chi è? L'ex marito di Ornella Vanoni, scomparso il 2 luglio del 2002 a Roma. La cantante racconta del loro rapporto

Ornella Vanoni/ 'Felice della vita che ho avuto ma non dell'amore' - Techetechetè - : Ornella Vanoni protagonista del nuovo appuntamento di Techetechetè. Dalla carriera agli amori sono all'intimità, le dichiarazioni della cantante

Ornella Vanoni : "Dormo nello stesso letto con un 36enne - ma solo per parlare : a 80 anni il sesso non riempe il cuore" : “Da artista, sono felice della vita che ho avuto. Ma dall’amore, sono così delusa che sono sola da vent’anni”, confessa Ornella Vanoni sulle pagine del Corriere della Sera.“A 60 anni, ho preso una di quelle tranvate… Ho confuso la durezza con la forza. Non voglio neanche nominarlo, era arido e permaloso, io sono ironica, può immaginare il disastro”.Eppure, al di là delle delusioni ...

