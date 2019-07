Ogni giorno noi italiani subiamo la dittatura culturale di sinistra

Juventus – De Ligt non ci sta : “Ogni giorno vengono fuori cose nuove! Ecco la verità” : De Ligt mette le cose in chiaro: le parole dell’olandese sulla sua decisione di indossare la maglia bianconera Tante chiacchiere attorno all’arrivo di De Ligt in bianconero: il nuovo difensore centrale della Juventus ha voluto fare chiarezza sulla sua decisione di approdare a Torino. AFP/LaPresse “Ogni giorno vengono fuori cose nuove come ad esempio che un club non mi avrebbe comprato perchè mio padre era troppo grasso e ...

Juventus - de Ligt alza la voce : “Ogni giorno vengono fuori cose nuove” - il retroscena del difensore : Matthijs de Ligt si candida ad essere grande protagonista con la maglia della Juventus, il calciatore olandese ha obiettivi importanti per portare sempre più in alto il club bianconero, intervista alla rivista olandese “Voetball International” e riportata da “Marca”, il calciatore si lamenta sui rumors riguardanti le squadre interessante all’olandese prima dell’accordo con la Juventus: “ogni giorno ...

Vivrò la mia vita - Ogni giorno - come se fosse l’ultimo : Lavoro, casa, obblighi e doveri, è davvero questa la vita che sognavate, quando con gli occhi grandi e speranzosi, da bambine guardavate le nuvole? Il lavoro nobilita l’uomo e diciamolo, molte volte riempie la nostra vita in maniera positiva, soprattutto quando dopo anni di sacrifici, abbiamo raggiunto i traguardi tanto attesi.? Ma il lavoro, la carriera e i soldi, non sono tutto nella vita.?? Il tempo che abbiamo infatti, dovremmo viverlo dando ...

Borsellino : Fico - ‘Ogni giorno Stato rinnovi impegno contro mafie’ : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “La notizia di quell’esplosione devastante in un pomeriggio d’estate, a Palermo, in via d’Amelio, ha segnato le coscienze, la vita, il quotidiano del nostro Paese. Era il 19 luglio 1992 quando la mafia uccise il giudice Paolo Borsellino e i componenti della sua scorta: Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina”. Così il presidente ...

Dash dieta per dimagrire in 7 giorni : ecco cosa mangiare Ogni giorno : La Dash dieta è una dieta che può far dimagrire fino a 4 kg in una settimana. E’ tra le diete più semplici da seguire. ecco cosa mangiare ogni giorno

Streamma Fortnite per oltre 10 ore Ogni giorno - con le donazioni paga la terapia al padre malato di cancro : Questa è la storia di ZylTV, un giovane giocatore di Fortnite improvvisatosi streamer per aiutare il padre a sostenere le spese nella battaglia contro il cancro.Tutto ha inizio a inizio luglio, quando il giovane streamer ha iniziato a trasmettere in diretta la sue partite ogni giorno, per oltre 10 ore di fila, col fine di raccogliere fondi con cui sostenere le costose spese mediche. Al padre del ragazzo è stato diagnosticato un cancro al terzo ...

Salvini : "Ogni giorno un sottosegretario M5s si alza e la spara. Lavorassero..." : Lo sfogo nasce dopo un'intervista di Spadafora (M5s) in cui il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio lo definisce esempio di "violenza verbale" nei confronti delle donne e di "sessismo".

Le Regole del Delitto Perfetto in onda su Rai4 Ogni giorno - dalla prima stagione : Nel palinsesto estivo solitamente avaro di novità e ricco di repliche, ricomincia la saga di Annalise Keating e dei suoi studenti con la programmazione de Le Regole del Delitto Perfetto in onda su Rai4 ogni giorno, dalla prima stagione. La serie ideata da Peter Nowalk e prodotta da Shonda Rhimes, giunta alla sesta stagione che debutterà a settembre negli Stati Uniti e nel 2020 in Italia, è ripartita sul canale 21 del digitale terrestre da ...

VIDEO Fabio Fognini - Wimbledon 2019 : “Ogni giorno imparo qualcosa in più sull’erba” : Fabio Fognini ha sconfitto Marton Fucsovics al termine di una battaglia durata cinque set e si è così qualificato al terzo turno di Wimbledon 2019, il ligure tornerà in campo domani per affrontare Sandgren con l’obiettivo di accedere agli ottavi di finale del prestigioso Slam sull’erba londinese. Il marito di Flavia Pennetta ha tutte le carte in regola per avere la meglio su un avversario particolarmente ostico e per farsi strada ...

Su 7 Fiammetta Borsellino : «Sapevo che mio padre poteva morire Ogni giorno» : Nel 1992 Paolo Borsellino fu ucciso dalla mafia insieme alla sua scorta. La figlia minore gira l’Italia per ottenere la verità: «Quando uscivo di casa con lui mi lanciavo in strada per prima, in modo che se qualcuno avesse sparato avrebbe colpito me al posto suo»

Tumori : Ogni giorno in Italia vengono diagnosticati mille nuovi casi di cancro : “L’oncologia Italiana è sempre più all’avanguardia nel mondo anche grazie all’impegno e alla dedizione di molti giovani specialisti. L’AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) conta ormai un 30% di iscritti con meno di 40 anni. Il loro contributo è fondamentale per tutte le nostre attività sia scientifiche che educazionali. E lo sarà sempre di più per combattere gli oltre 1.000 nuovi casi di cancro che ogni giorno vengono diagnosticati ...

Emergenza rifiuti a Roma : “Ci siamo ritrovati in questa situazione perché i cittadini producono 2900 tonnellate di indifferenziato Ogni giorno” : Laura D’Aprile, capo del Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sull’Emergenza rifiuti a Roma, ha dichiarato: “Ci siamo ritrovati in questa situazione perché i cittadini Romani producono 2900 tonnellate di rifiuto indifferenziato ogni ...

Migranti - Onu : Ogni giorno muore un bimbo : 23.30 ogni giorno nel mondo,dal 2014 ad oggi, muore o risulta disperso un bambino migrante. Lo certifica l'ultimo rapporto Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni, emanazione dell'Onu) Sono 1.600 i Migranti minori che hanno perso la vita tra il 2014 e il 2018, circa 320ogni anno. "Particolarmente pericolosa" la traversata del Mediterraneo dove sono 678 i minori morti nello stesso lasso di tempo.Molti casi non sono registrati, né ...

Monclick lancia “The Summer Is Magic” : offerte a ritmo di musica Ogni giorno fino al 12 luglio : Monclick lancia "The Summer is Magic": ogni giorno, fino al 12 luglio, nuove offerte abbinate ad un successo musicale degli anni Novanta. L'articolo Monclick lancia “The Summer Is Magic”: offerte a ritmo di musica ogni giorno fino al 12 luglio proviene da TuttoAndroid.