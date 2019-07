Occhiali da sole al mare per i bambini? L’esperto dice sì

James Bond - cosa sappiamo (già) dei suoi nuovi Occhiali da sole preferiti : Oggi nella mia casella di posta elettronica è arrivata una strana e-mail. A essere precisi ricevo numerosi messaggi in linea con gli argomenti di cui tratto professionalmente: vengo avvisato sulle novità dei grandi marchi e, come tutti, ricevo aggiornamenti in tempo reale su ciò che indossano le celebrità. È una cosa normale vista la loro influenza sulle scelte di acquisto e lo stile a cui aspirano le persone comuni. ...

Gli Occhiali da sole che ti fanno sentire la musica senza cuffie : Come devono essere gli occhiali da sole perfetti per l'estate? Deve ripararci dai raggi del sole, consentirci di ascoltare della bella musica e, soprattutto, essere cool per farci fare bella figura in spiaggia. Bose è riuscita a prendere queste caratteristiche e a metterle insieme nei nuovi Bose Frames: un paio di occhiali da sole super-tecnologici che uniscono la protezione e lo stile di un occhiale da sole premium, la funzionalità e le ...