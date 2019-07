NVIDIA SHIELD TV potrebbe presto ricevere Android 9 Pie

Basta problemi con YouTube TV : Google sistema le cose con NVIDIA SHIELD TV e TV Sony con Android TV : Un post su reddit conferma che un aggiornamento dell'app YouTube TV per Android TV è previsto per domani e porterà delle correzioni ad alcuni problemi di riproduzione riscontrati dagli utenti. Questo update dovrebbe risolvere il problema con la riproduzione di TV in diretta e con i contenuti registrati su NVIDIA SHIELD TV, oltre a risolvere anche i problemi di streaming sulle TV Sony con Android TV relativi all'aggiornamento del sistema ...