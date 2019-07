Nuoto | Simona Quadarella Campionessa del Mondo Il palmares dell’azzurra | tra ori iridati

Simona Quadarella - la nuova regina del Nuoto italiano : Ai mondiali di nuoto in corso in Corea del Sud arriva la prima medaglia d'oro per l'Italia. La conquista Simona Quadarella nei 1500 stile libero in 15'40"89. La ventenne romana stabilisce anche il nuovo record italiano che dopo 10 anni migliora quello fatto segnare da Alessia Filippi ai Mondiali di Roma 2009 (15'44"93). L'azzurra ha preceduto la tedesca Sarah Kohler e la cinese Jianjiahe Wang, che non hanno mai realmente impensierito la ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Simona Quadarella CAMPIONESSA DEL MONDO! 1500 metri di gloria - fuga per la vittoria! : Simona Quadarella è la nuova CAMPIONESSA del mondo di Nuoto nei 1500 sl. La 20enne romana entra nella leggenda di questo sport con una gara in solitaria, da padrona assoluta che non ha lasciato la minima speranza alle avversarie. Dopo i tre ori Europei di Glasgow 2018, a Gwangju la portacolori del Bel Paese ha disputato la gara della vita che la consacra definitivamente tra i mostri sacri del Nuoto italiano contemporaneo. E poco importa che ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 22 luglio - Simona Quadarella lancia l’assalto ai 1500. Carraro - Castiglioni - Panziera - Sabbioni e Megli avanti nei 100 dorso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.40: A metà gara la austriaca Kahler è in testa alla prima batteria dei 1500 donne 4.34: Iniziata la prima batteria dei 1500 stile donne. Nella seconda Quadarella e Gabbrielleschi 4.32: Vergognoso e senza senso il comportamento della Fina e dell’organizzazione dei Mondiali per quello che è accaduto. Ceccon esce di scena un’ora dopo aver gareggiato. E’ la prima volta che si ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 22 luglio - Simona Quadarella lancia l’assalto ai 1500. Panziera - Sabbioni e Ceccon avanti nei 100 dorso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.46: Questi i semifinalisti dei 100 dorso uomini: Xu, Guido, Larkin, Grevers, Irie, Rylov, Glinta, Martin, Murphy, Thorsmayer, Tsmyh, Christou, Sabbioni, Kolesnikov, Ceccon 3.44: CE LA FA SIMONE Sabbioni!!!!! Con 53″85 riesce a qualificarsi per la semifinale!!! Ha subito un danno clamoroso, ha dovuto affrontare tre partenze e una tensione esagerata ma ha disputato una grande gara Simone ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 22 luglio - Simona Quadarella lancia l’assalto ai 1500 sl : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della giornata (22 luglio) – Gli azzurri in gara (22 luglio) – Il medaglie dei Mondiali – La presentazione dei 1500 stile libero Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto in piscina. E’ iniziata bene l’avventura dell’ItalNuoto in piscina con il bronzo di Detti e tante buone prestazioni ma gli azzurri ...

Nuoto - Mondiali 2019. Simona Quadarella e un podio da (ri)conquistare nei 1500 : inizia l’avventura della romana : Simona Quadarella ci riprova e stavolta non potrà scendere in acqua con la leggerezza e la spensieratezza di Budapest. Dal giorno del bronzo meraviglioso conquistato sulle rive del Danubio, sono passati almeno tre ori continentali, alcune medaglie in vasca corta, record su record e miglioramenti continui che hanno fatto della mezzofondista romana un punto di riferimento mondiale per la specialità. Questo significa anche aspettative e ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Margherita Panziera e Simona Quadarella scaldano i motori nei 100 dorso e nei 1500 sl : Domani prenderà il via il secondo giorno di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto in Corea del Sud e le vedette azzurre, oltre a Elena Di Liddo che cerca il colpo nei 100 farfalla donne dopo aver migliorato più volte il record italiano, saranno Margherita Panziera e Simona Quadarella. La veneta romperà il ghiaccio non nella sua distanza classica, bensì nei 100 dorso. L’azzurra sfrutterà quindi questa specialità per prepararsi al meglio in vista ...