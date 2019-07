Nuoto | Mondiali 2019 | presentazione batterie e finali 24 luglio Il gran giorno degli 800

Nuoto - Mondiali 2019. IL PAGELLONE martedì’ 23 luglio. CHE ITALIA! Quadarella stellare - Carraro straordinaria - Pellegrini e Scozzoli infiniti : SIMONA Quadarella 10 e lode: Perchè i treni bisogna saperli prendere e lei l’occasione che ti cambia la vita non se la fa sfuggire. A mezzogiorno arriva la notizia ufficiale: niente 1500 per Ledecky che sta male. Un brivido lungo attraversa la schiena della mezzofondista romana che, da accreditata outsider della vigilia, si trasforma in favorita, un ruolo che lo scorso anno ha ricoperto con grande autorità all’Europeo e che fa suo ...

VIDEO Sun Yang attacca Duncan Scott - Mondiali Nuoto 2019 : “Sei un perdente - io sono un vincente” : Le polemiche attorno al cinese Sun Yang non si stemperano. Dopo la manifestazione di dissenso dell’australiano Mack Horton, che ha rifiutato di salire sul podio e condividere il suo secondo posto nei 400 sl alle spalle dell’asiatico e davanti a Gabriele Detti, la stessa scena si è ripetuta con Duncan Scott, terzo nei 200 sl. Ebbene, in questo caso, la reazione di Sun è stata dirompente e, dopo essere sceso dal podio più alto, si è ...

SIMONA QUADARELLA - ORO AI MONDIALI Nuoto 2019 NEI 1500/ Video - anche record italiano : Video, SIMONA QUADARELLA, finale 1500 stile libero: è medaglia d'oro per l'azzurra ai MONDIALI di NUOTO a Gwangju e nuovo record italiano!.

Mondiali Nuoto - continua la protesta contro Sun : Scott non gli stringe la mano e lui lo manda a quel paese : Non è finita con il rifiuto di Horton a salire con lui sul podio la protesta contro il cinese Sun Yang ai Mondiali di nuoto in corso in Corea del Sud. Dopo il gesto dell’australiano alla premiazione per i 400 metri stile libero, è toccato a quello dell’inglese Duncan Scott durante il podio dei 200 metri. Scott si è rifiutato di stringergli la mano, ma questa volta Sun non è stato calmo e ha risposto mandando a quel paese il collega ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Dressel vs Chalmers la sfida nella gara regina. Miressi outsider di lusso : L’appuntamento è fissato per domani, con le prime batterie. I 100 stile libero maschili Mondiali prenderanno il via e l’incertezza regna sovrana sull’esito finale di una delle gare più affascinanti del programma. Due vasche che sanciranno il vincitore della specialità più rinomata. Chi la spunterà? Gli indiziati sono due: l’americano Caeleb Dressel e l’australiano Kyle Chalmers. Non si è di certo originali nella ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Simona Quadarella si consacra fuoriclasse. Campionessa d’Europa e del mondo - ora obiettivo Tokyo 2020 : Le lacrime, la voce rotta dall’emozione, le mani al volto, l’incapacità di esprimere la tonnellata di gioia che la avvolge e quasi la schiaccia. E’ un film già visto, due anni fa alla Duna Arena di Budapest. Stavolta però il cerchio che luccica al collo di Simona Quadarella ha il colore dell’oro e le sembianze di un sogno che si avvera, forse molto prima del previsto. Campionessa del mondo suona bene vicino al nome Simona ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Martina Carraro - il bronzo della perseveranza. Lavoro e costanza valgono la svolta della carriera : “Non è tanto chi sei, quanto quello che fai che ti qualifica“. Si, a qualcuno ricorderà la frase di un celebre film di un eroe mascherato ma stavolta il riferimento non è alla finzione ma alla realtà. Martina Carraro, dopo aver affrontato i saliscendi classici della vita, ha trovato il suo equilibrio. Sarà stata la maturazione e forse anche la storia d’amore con Fabio Scozzoli ad averle regalato quella stabilità, elemento ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Federica Pellegrini - è una sfida totale. Contro il tempo e le giovani avversarie : la Divina sogna l’ottava magia : Federica Pellegrini riscrive le regole dello scorrere del tempo ogni volta che scende in acqua, l’incedere irrefrenabile della dannata clessidra sembra non valere per la Divina che continua a stupire nonostante il passare degli anni, a quasi 31 primavere è sempre in prima fila e combatte come fosse una giovincella alle prime armi, con lo stesso ardore e lo stesso spirito di due-tre ere biologiche fa. Sono passati 15 anni dall’argento ...

Mondiali Nuoto 2019 – Non solo Horton! Ancora una protesta anti-Yang : niente foto e stretta di mano per Scott - il cinese si infuria [VIDEO] : Duncan Scott si rifiuta di stringere la mano a Sun Yang e di farsi fotografare insieme a lui durante la cerimonia di premiazione dei 200 stile libero, il cinese non nasconde la sua rabbia sul podio Continuano a Gwangju le proteste anti-Yang: dopo il gesto di due giorni fa di Mack Horton, che si è rifiutato di salire sul podio durante la premiazione dei 400 stile libero, oggi è stato Duncan Scott a protestare durante la cerimonia dei 200 ...

Nuoto - Mondiali 2019 : un’Italia mai vista! Competitività senza precedenti - livello generale elevatissimo. E l’oro di Quadarella ha acceso la miccia… : Definirla una giornata da ricordare è forse poco ma a Gwangju (Corea del Sud) quanto è accaduto in piscina nei Mondiali di Nuoto per l’Italia è stato decisamente emozionante ed esaltante. Il successo nei 1500 stile libero di Simona Quadarella, sbriciolando il proprio primato e vincendo in maniera regale, è stata la perla della giornata. Un day-3 coreano iniziato con la clamorosa assenza di Katie Ledecky, che ha deciso di non partecipare ...

Mondiali di Nuoto 2019 – Martina Carraro incredula : “non sto capendo molto! Pensavo di aver sbagliato” : Martina Carraro emozionata dopo il bronzo mondiale conquistato oggi nei 100 rana femminili a Gwangju: le parole dell’azzurra Una giornata ricca di emozioni da Gwangju: l’Italia festeggia per l’oro di Simona Quadrella nei 1500 stile libero, ma anche per la prima medaglia iridata italiane nella rana, conquistata da un’eccezionale Martina Carraro. L’azzurra ha chiuso al terzo posto la sua gara nei 100 rana ...

Simona Quadarella - oro ai Mondiali di Nuoto nei 1500/ Video - lacrime : 'Non ci credo' : Video, Simona Quadarella, finale 1500 stile libero: è medaglia d'oro per l'azzurra ai Mondiali di Nuoto a Gwangju e nuovo record italiano!.

Nuoto - Mondiali : Federica Pellegrini è in finale dei 200 sl col miglior tempo : La Divina ha strappato con 1.55.14 il miglior tempo per accedere alla finale di stile libero in programma domani dove sarà la ovvia favorita. Per Federica Pellegrini si tratta dell'ottava presenza consecutiva in una finale mondiale. Medaglia di bronzo e record italiano per Martina Carraro nei 100 rana.Continua a leggere

Nuoto - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di mercoledì 24 luglio. Calendario batterie e finali : I Mondiali 2019 di Gwangju (Corea del Sud) sono ormai entrati in pieno nel programma del Nuoto, quella di domani sarà la quarta giornata di gare e vedrà assegnare ben 5 medaglie d’oro nella sessione del pomeriggio. Alle 13:00 comincerà infatti la finale degli 800 maschili, immediatamente seguiti dai 200 stile femminili di Federica Pellegrini; più tardi i 200 farfalla e i 50 rana degli uomini e a chiudere la staffetta 4×100 mista. Le ...