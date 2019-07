Nuoto | Mondiali 2019 | Paltrinieri miglior crono nelle batterie degli 800 sl Detti

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 23 luglio. Paltrinieri-Detti-Pellegrini ok - Ledecky rinuncia ai 200 sl e alla finale dei 1500 sl! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa importante giornata dei Mondiali di Nuoto 2019. Nel Nuoto l’Italia cala gli assi: Simona Quadarella va a caccia della medaglia nei 1500 stile libero, sfidando Katie Ledecky, detronizzata nei 400 sl da Ariarne Titmus; al mattino Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri scenderanno in vasca per affrontare la sfida degli 800 sl, per testare la loro condizione ed entrare tranquillamente in ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Federica Pellegrini bene nelle batterie dei 200 sl donne. Assenti Ledecky - McKeon e Ruck - Sjoestroem davanti a tutte! : Federica Pellegrini esordisce bene nei suoi 200 stile libero ai Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). L’azzurra, tornata a gareggiare a pieno regime su questa distanza all’inizio di questa annata, ha gestito sapientemente la propria batteria, realizzando il crono di 1’56″81 (quinto tempo complessivo), staccando con facilità il biglietto per le semifinali. C’erano degli interrogativi sulla prestazione ...

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa importante giornata dei Mondiali di Nuoto 2019. Nel Nuoto l'Italia cala gli assi: Simona Quadarella va a caccia della medaglia nei 1500 stile libero, sfidando Katie Ledecky, detronizzata nei 400 sl da Ariarne Titmus; al mattino Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri scenderanno in vasca per affrontare la sfida degli 800 sl, per testare la loro condizione ed entrare tranquillamente in ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Elena Di Liddo - un quarto posto di valore ed oltre le attese. Un premio alla perseveranza : Elena Di Liddo il suo l’ha fatto: prima finale mondiale nei 100 farfalla e nuovo record italiano di 57″04 in semifinale. Il quarto posto dell’atto conclusivo potrebbe essere amaro per la posizione ma, oggettivamente, il podio era monopolizzato da atlete decisamente migliori della pugliese. Il suo Mondiale era, in primis, una sfida contro se stessa. In passato, nel momento in cui contava davvero, la testa non aveva seguito il ...

Nuoto - Mondiali 2019 : nei 200 farfalla di Gwangju Federico Burdisso è pronto a stupire tutti : Ai Mondiali di Nuoto di Gwangju 2019 questa notte comincerà il percorso degli atleti nei 200 farfalla, con le batterie in partenza verso le 3:45 ora italiana, e con essi anche il sogno del pavese Federico Burdisso che si è pesantemente affacciato agli onori della cronaca di questa specialità del Nuoto in questi ultimi due anni conquistando la medaglia di bronzo sia ai campionati europei di Glasgow sia poco dopo alle olimpiadi giovanili di Buenos ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Horton ammonito dalla FINA per le proteste contro Sun Yang - i colleghi però apprezzano : Non è passata inosservata la rimostranza dell’australiano Mack Horton, argento nei 400 stile libero nei Mondiali di Nuoto 2019, nel corso della premiazione della gara iridata. L’aussie, fortemente contrariato per la presenza del cinese Sun Yang (vincitore della gara) per via della vicenda di un controllo antidoping assai intricata, ha scelto di non salire sul podio e di non festeggiare il suo risultato in segno di protesta. Ecco che ...

Mondiali Nuoto 2019 – Margherita Panziera rabbiosa dopo l’eliminazione nei 100 dorso : “mi sono piantata” : La nuotatrice azzurra ha fallito l’assalto alla finale dei 100 dorso, chiudendo undicesima nel computo assoluto dei tempi Una giornata da dimenticare per Margherita Panziera, la nuotatrice azzurra infatti ha fallito l’accesso alla finale dei 100 dorso ai Mondiali di Gwangju. La veneta ha nuotato in 59″83, classificandosi all’undicesimo posto nel computo totale dei tempi, a dodici centesimi dall’ottavo e ultimo ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Detti e Paltrinieri a caccia dell’oro negli 800 sl : Domani, nelle prime batterie, le carte inizieranno a scoprirsi negli 800 stile libero maschili di questi Mondiali 2019 di Nuoto in Corea del Sud. Inutile negare che questa è una delle gare da circoletto rosso per l’Italia, vista la presenza di Gabriele Detti e di Gregorio Paltrinieri. I due amici-rivali si ritrovano in una gara nella quale hanno un obiettivo in comune: il successo. Il livornese, reduce dal bronzo iridato nei 400 sl, si ...