Nuoto | Mondiali 2019 | gli italiani qualificati per le finali di oggi A che ora

Nuoto - Mondiali 2019 : Paltrinieri miglior crono nelle batterie degli 800 sl. Detti nell’atto conclusivo - fuori Wellbrock! : batterie degli 800 stile libero uomini che sorridono decisamente agli azzurri nei Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud). Gregorio Paltrinieri, reduce dalle fatiche delle acque libere, ha fatto vedere di esserci, realizzando senza strafare il miglior tempo delle heat in 7’45″70. Una prestazione ottima quella del carpigiano che, accelerando un minimo dai 400 metri in avanti nella propria batteria, ha realizzato un tempo che promette ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Federica Pellegrini bene nelle batterie dei 200 sl donne. Assenti Ledecky - McKeon e Ruck - Sjoestroem davanti a tutte! : Federica Pellegrini esordisce bene nei suoi 200 stile libero ai Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). L’azzurra, tornata a gareggiare a pieno regime su questa distanza all’inizio di questa annata, ha gestito sapientemente la propria batteria, realizzando il crono di 1’56″81 (quinto tempo complessivo), staccando con facilità il biglietto per le semifinali. C’erano degli interrogativi sulla prestazione ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Elena Di Liddo - un quarto posto di valore ed oltre le attese. Un premio alla perseveranza : Elena Di Liddo il suo l’ha fatto: prima finale mondiale nei 100 farfalla e nuovo record italiano di 57″04 in semifinale. Il quarto posto dell’atto conclusivo potrebbe essere amaro per la posizione ma, oggettivamente, il podio era monopolizzato da atlete decisamente migliori della pugliese. Il suo Mondiale era, in primis, una sfida contro se stessa. In passato, nel momento in cui contava davvero, la testa non aveva seguito il ...